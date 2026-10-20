MHP lideri Bahçeli: Milletimizin tasarrufuna göz dikenlere hukuk zemininde en güçlü yaptırımlar uygulanacak

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Geçtiğimiz haftadan bu yana hem fon soruşturması hem de başta İBB olmak üzere belediyelerdeki yolsuzluklara ilişkin yargı süreçleri devam etmektedir.

'Milletimizin tasarrufuna göz dikenlere en güçlü yaptırımlar uygulanacak'

Fon soruşturmasına ilişkin gelişmelerden, Türkiye ekonomisinin istikrarını hedef alan bir kanunsuzlukla, piyasa bozucu işlem, manipülasyon, görevi kötüye kullanmak suretiyle organize bir şekilde harama el uzatıldığı anlaşılmaktadır. Milletimizin tasarrufuna göz dikenlere hukuk zemininde en güçlü yaptırımlar uygulanacaktır. Bunlar bir arınma ve aklanma fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Organize şekilde harama el uzatanlara hukuki yaptırım olacak. Dar gelirli vatandaşlarımızın beklentilerinin karşılanması için gerekli hamleler mutlaka yapılacaktır.

Adalet suçluyu cezalandırmanın yanında masumun da hakkını korumayı gerektirir. Cumhurbaşkanımızın isabetle fahiş kazancın bedelinin ödetileceğine ilişkin açıklaması adalete olan güvenimizi artırmıştır. Milletimiz emin olsun bazı sorunlarımız olsa da Türkiye ekonomisi sağlam temeller üzerindedir.

'Mahkeme siyasi gösteri yeri değildir'

İBB'den başlayarak birçok belediyeye uzanan her türlü kamu ilişkisi bir ahlak yoksunluğudur. Yargılama süreçleri devam ederken siyasi polemiklerle kişisel gündem oluşturmak yerine iddialara hukuki zeminde cevap vermek ilgililerin hayrına olacaktır. Mahkeme siyasi gösteri yeri değil savunma hakkının esas alındığı yerlerdir. Milletimiz adaletin tecellisini beklemektedir.

'Medya da hukuk karşısında sorumludur'

Basın özgürlüğü suç işleme özgürlüğü değildir, olmamalıdır. Medya kuruluşları da diğer kurumlar gibi hukuk karşısında sorumluluk taşımaktadır. Basın özgürlüğünü savunurken hukuka aykırı eylemlere göz yumulmamalıdır.

Türkiye'nin ekonomik siyasi ve diplomatik başarılarla öne çıktığı terörsüz bölgenin fiile dönüştüğü ortamı sabote etmeye yönelik hiçbir girişim kabul edilemez.

Terörsüz Türkiye süreci

Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge defterinin kuvveden fiile dönüştüğü kanunsuzlukların üzerine gidildiği bir ortamda huzur ve güven iklimi sabote etmeye yönelik hiçbir girişim kabul edilemezdir sosyal medya üzerinden oluşturulmaya çalışılan algıya FETÖ hesaplarından yapılan kışkırtıcılığa itibar edilmemeli resmi açıklamalar doğrultusunda hareket edilmelidir.

Türkiye'nin güvensizlik temelinde yönlendirilmiş toplumsal tepkilerle karşı karşıya bırakılması girişimlerinin mutlaka önüne geçilmelidir.

Değerli milletvekilleri Türkiye'nin önünde büyük fırsatlar olduğu kadar önemli sınamalar da bulunmaktadır. Günübirlik tartışmaların önüne geçen milli iradeyi birleştiren kapsamlı bir gelecek vizyonunda hareket etmeliyiz. Yanlış yönde saf tutmayın, gelin bir olalım.

'Milliyetçilik şahsiyet meselesidir'

Siyasi ikbal için kendisine oturacak masa arayanlar nerenin milliyetçisidir? Türk milliyetçilerinin kurumsal kalesi MHP'dir. Türk milliyetçiliğini ırkçılığa mahkum edenler MHP düşmanlarıdır.

Gençlere uyarı

Gençlerimiz Fransa'da başlayıp tüm Avrupa'ya yayılan karanlık senaryolara kapılmamalı.

'Birleşik Kıbrıs Federasyonu tam bir hayaldir'

Doğu Akdeniz’de KKTC temsilcileriyle Rum tarafının temaslarını dikkatle takip ediyoruz. Rum basınına yansıyan ve yalanlamayan Kapalı Maraş’ın BM yönetimine verilmesi ve Gazi Mağusa limanının Avrupa Komisyonu gözetiminde işletilmesine yönelik kararlar Kıbrıs Türklerinin egemenlik hakları konusunda vahim bir tablo sunmaktadır.

Birleşik Kıbrıs Federasyonu tam bir hayaldir ve Türk egemenliğinin de felaketidir. Rum yönetiminin İsrail'in Kıbrıs karakolu olma misyonunu üstlendiği bu dönemde KKTC'de yaşayan kardeşlerimizi uyanık olmaya davet ediyorum. Kıbrıs asırlardan beri Türk'tür ebediyen Türk kalacaktır.