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Ne Renault ne Hyundai: İşte en az arıza yapan otomobiller

Ne Renault ne Hyundai: İşte en az arıza yapan otomobiller

15:32, 20/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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Ne Renault ne Hyundai: İşte en az arıza yapan otomobiller

İngiltere merkezli otomobil devi What Car?, 39 bin 332 araç sahibinin katılımıyla dev bir güvenilirlik araştırmasına imza attı. 30 farklı markaya ait 225 otomobil modelinin son iki yıldaki performansları, motor, elektrik ve multimedya gibi 16 farklı kategoride tek tek incelendi. İki otomobil sıfır hatayla zirveye yerleşti. İşte merak edilen o liste...

İngiltere merkezli otomobil yayını What Car?, araç sahiplerinin deneyimlerine dayanan güvenilirlik araştırmasının sonuçlarını yayımladı.

İngiltere merkezli otomobil yayını What Car?, araç sahiplerinin deneyimlerine dayanan güvenilirlik araştırmasının sonuçlarını yayımladı.

Son iki yılda karşılaşılan arızaların incelendiği araştırmada motor, elektrik sistemi, klima ve multimedya donanımları dahil 16 farklı kategori değerlendirildi.

Son iki yılda karşılaşılan arızaların incelendiği araştırmada motor, elektrik sistemi, klima ve multimedya donanımları dahil 16 farklı kategori değerlendirildi.

Elde edilen veriler doğrultusunda en güvenilir ve en fazla sorun bildirilen otomobiller sıralandı.

Elde edilen veriler doğrultusunda en güvenilir ve en fazla sorun bildirilen otomobiller sıralandı.

Araştırma sonucunda iki ikonik model rakiplerini geride bırakarak %100 güvenilirlik puanına ulaştı.

Araştırma sonucunda iki ikonik model rakiplerini geride bırakarak %100 güvenilirlik puanına ulaştı.


İKİ MODEL YÜZDE 100 GÜVENİLİRLİK PUANIYLA ZİRVEDE


2024 yılından itibaren üretilen Mini Countryman ile

İKİ MODEL YÜZDE 100 GÜVENİLİRLİK PUANIYLA ZİRVEDE2024 yılından itibaren üretilen Mini Countryman ile

2017-2024 yılları arasında satılan Suzuki Swift, kullanıcılarından tek bir arıza bildirimi dahi almayarak listenin en tepesine yerleşti.

2017-2024 yılları arasında satılan Suzuki Swift, kullanıcılarından tek bir arıza bildirimi dahi almayarak listenin en tepesine yerleşti.

Zirvedeki iki modeli %99,7 puanla Toyota Aygo X takip etti.


Zirvedeki iki modeli %99,7 puanla Toyota Aygo X takip etti.

Devamında ise Alman ve Japon devleri sıralandı:


BMW 4 Serisi Coupe/Cabrio: %99,6


Mini Hatchback (Önceki nesil): %99,4


Kia Niro Hybrid/PHEV: %99,3


Lexus ES: %99,3

Devamında ise Alman ve Japon devleri sıralandı:BMW 4 Serisi Coupe/Cabrio: %99,6Mini Hatchback (Önceki nesil): %99,4Kia Niro Hybrid/PHEV: %99,3Lexus ES: %99,3

EN ÇOK ARIZA YAPAN O MODEL BELLİ OLDU!


Sürücü deneyimlerine göre en fazla sorun yaşanan ve listenin en dibine demir atan model, 2024 yılında yenilenen Volkswagen Tiguan oldu.

EN ÇOK ARIZA YAPAN O MODEL BELLİ OLDU!Sürücü deneyimlerine göre en fazla sorun yaşanan ve listenin en dibine demir atan model, 2024 yılında yenilenen Volkswagen Tiguan oldu.

Yalnızca %55,3 güvenilirlik puanı alabilen Tiguan'ı, %58,5 ile Renault Arkana ve %63,7 puanla Mercedes GLE takip etti.

Yalnızca %55,3 güvenilirlik puanı alabilen Tiguan'ı, %58,5 ile Renault Arkana ve %63,7 puanla Mercedes GLE takip etti.
Başlıklar :what carOtomobilArıza
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