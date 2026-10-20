Anasayfa
Ekonomi
Otomotiv
Togg kampanyasında aylık taksitler belli oldu! Togg T10X alacaklara 800 bin TL faizsiz kredi müjdesi

Togg kampanyasında aylık taksitler belli oldu! Togg T10X alacaklara 800 bin TL faizsiz kredi müjdesi

10:20, 20/10/2026, SalıG: Güncelleme: 10:21, 20/10/2026, Salı
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Togg kampanyasında aylık taksitler belli oldu! Togg T10X alacaklara 800 bin TL faizsiz kredi müjdesi

Togg T10X ve T10F Ekim 2026 kredi kampanyasıyla otomobil almak isteyenlerin gündemine geldi. Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, ekim ayına özel finansman seçeneklerini duyurarak iki model için sunulan kredi imkanlarını açıkladı. Kampanya kapsamında 1 milyon TL'ye kadar sıfır faizli kredi ve 48 aya varan vade seçenekleri öne çıkıyor. T10X SUV ve T10F fastback modellerini değerlendiren vatandaşlar, sunulan finansman koşullarını inceleyerek araç satın alma planlarını şekillendirmeye başladı. Kredi tutarları, vade seçenekleri ve kampanyanın hangi araçlar için geçerli olduğu, otomobil almayı düşünenlerin araştırdığı başlıklar arasında bulunuyor. Özellikle yüksek tutarlı kredi kullanarak araç sahibi olmayı planlayan tüketiciler, aylık ödeme miktarlarını ve kampanya şartlarını öğrenmek istiyor. Peki, Togg T10X ve T10F için ekim ayı kredi kampanyasında hangi seçenekler sunuluyor? 1 milyon TL sıfır faizli kredi hangi koşullarda kullanılabilecek? İşte Togg'un Ekim 2026 finansman kampanyasına ilişkin merak edilen ayrıntılar…

Togg T10X ve T10F kredi kampanyası Ekim 2026 döneminde araç sahibi olmak isteyenlerin dikkatini çekti. Yerli otomobil markası Togg, SUV modeli T10X ve fastback tasarımlı T10F için farklı finansman seçeneklerini devreye aldı. Kampanyada bazı versiyonlar için 1 milyon TL'ye kadar sıfır faizli kredi imkanı sunulurken, daha uzun vadeli ödeme planları da tüketicilerin değerlendirmesine açıldı. Özellikle otomobil satın alırken kredi kullanmayı planlayan vatandaşlar, sunulan finansman paketlerinin vade sürelerini, aylık taksitlerini ve faiz oranlarını araştırıyor. Togg'un ekim ayına özel kampanyasında sıfır faizli seçenekler ile 48 aya varan vadeli finansman paketlerinin koşulları birbirinden ayrılıyor. Bu nedenle araç almayı düşünenlerin tercih edecekleri modelin donanımını ve kampanya kapsamını ayrı ayrı incelemesi gerekiyor. Peki, Togg T10X ve T10F modellerinde hangi kredi seçenekleri bulunuyor? 1 milyon TL'lik faizsiz kredinin vadesi kaç ay? 48 ay vadeli ödeme planında hangi koşullar uygulanıyor? İşte Ekim 2026 Togg kredi kampanyasının ayrıntıları…

Togg T10X ve T10F kredi kampanyası Ekim 2026 döneminde araç sahibi olmak isteyenlerin dikkatini çekti. Yerli otomobil markası Togg, SUV modeli T10X ve fastback tasarımlı T10F için farklı finansman seçeneklerini devreye aldı. Kampanyada bazı versiyonlar için 1 milyon TL'ye kadar sıfır faizli kredi imkanı sunulurken, daha uzun vadeli ödeme planları da tüketicilerin değerlendirmesine açıldı. Özellikle otomobil satın alırken kredi kullanmayı planlayan vatandaşlar, sunulan finansman paketlerinin vade sürelerini, aylık taksitlerini ve faiz oranlarını araştırıyor. Togg'un ekim ayına özel kampanyasında sıfır faizli seçenekler ile 48 aya varan vadeli finansman paketlerinin koşulları birbirinden ayrılıyor. Bu nedenle araç almayı düşünenlerin tercih edecekleri modelin donanımını ve kampanya kapsamını ayrı ayrı incelemesi gerekiyor. Peki, Togg T10X ve T10F modellerinde hangi kredi seçenekleri bulunuyor? 1 milyon TL'lik faizsiz kredinin vadesi kaç ay? 48 ay vadeli ödeme planında hangi koşullar uygulanıyor? İşte Ekim 2026 Togg kredi kampanyasının ayrıntıları…

Togg, ekim ayında T10X ve T10F modellerini satın almak isteyenler için yeni kredi seçeneklerini açıkladı. Şirket, belirli versiyonlarda 1 milyon TL'ye kadar sıfır faizli kredi imkânı sunuyor. Daha yüksek tutarda kredi kullanmak isteyenler ise 48 aya kadar vade seçebiliyor. Kampanya kapsamında aylık taksitler, kredi tutarları ve araç fiyatları da netleşti. Togg'un ekim ayına özel kampanyası, sınırlı sayıdaki aracı kapsıyor. Faizsiz kredi seçeneklerinde vade 6 ile 12 ay arasında değişirken, uzun vadeli kredilerde faiz oranı yüzde 2,95'e çıkıyor.

Togg, ekim ayında T10X ve T10F modellerini satın almak isteyenler için yeni kredi seçeneklerini açıkladı. Şirket, belirli versiyonlarda 1 milyon TL'ye kadar sıfır faizli kredi imkânı sunuyor. Daha yüksek tutarda kredi kullanmak isteyenler ise 48 aya kadar vade seçebiliyor. Kampanya kapsamında aylık taksitler, kredi tutarları ve araç fiyatları da netleşti. Togg'un ekim ayına özel kampanyası, sınırlı sayıdaki aracı kapsıyor. Faizsiz kredi seçeneklerinde vade 6 ile 12 ay arasında değişirken, uzun vadeli kredilerde faiz oranı yüzde 2,95'e çıkıyor.

Togg T10F için 1 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi

Togg, T10F V2 modelinde üç farklı sıfır faizli kredi seçeneği sunuyor. En yüksek kredi tutarı 1 milyon TL'ye ulaşıyor. Bu seçeneği tercih edenlerin 6 ay boyunca yaklaşık 166 bin 667 TL taksit ödemesi gerekiyor. Daha düşük aylık ödeme yapmak isteyenler için 800 bin TL krediye 8 ay vade uygulanıyor. Bu seçenekte aylık taksit 100 bin TL oluyor. Şirket, 600 bin TL kredi kullananlara ise 12 ay vade ve aylık 50 bin TL ödeme seçeneği sunuyor. Üç kredi seçeneğinde de faiz oranı yüzde 0 olarak uygulanıyor. Ancak kampanya yalnızca belirli sayıdaki T10F aracı için geçerli.

Togg T10F için 1 milyon TL'ye kadar faizsiz krediTogg, T10F V2 modelinde üç farklı sıfır faizli kredi seçeneği sunuyor. En yüksek kredi tutarı 1 milyon TL'ye ulaşıyor. Bu seçeneği tercih edenlerin 6 ay boyunca yaklaşık 166 bin 667 TL taksit ödemesi gerekiyor. Daha düşük aylık ödeme yapmak isteyenler için 800 bin TL krediye 8 ay vade uygulanıyor. Bu seçenekte aylık taksit 100 bin TL oluyor. Şirket, 600 bin TL kredi kullananlara ise 12 ay vade ve aylık 50 bin TL ödeme seçeneği sunuyor. Üç kredi seçeneğinde de faiz oranı yüzde 0 olarak uygulanıyor. Ancak kampanya yalnızca belirli sayıdaki T10F aracı için geçerli.

T10X modelinde aylık taksitler 33 bin 334 TL'den başlıyor

Togg T10X V2 satın almak isteyenler de üç farklı faizsiz kredi seçeneğinden yararlanabiliyor. En yüksek kredi tutarı 800 bin TL. Bu kredi için şirket 6 ay vade sunuyor ve aylık taksit yaklaşık 133 bin 334 TL oluyor. 600 bin TL kredi kullanmak isteyenler 8 ay boyunca 75 bin TL taksit ödüyor. Daha düşük tutarlı seçenekte ise 400 bin TL kredi, 12 ay vade ve yaklaşık 33 bin 334 TL aylık ödemeyle sunuluyor. T10X V2 için açıklanan üç seçenekte de yüzde 0 faiz uygulanıyor.

T10X modelinde aylık taksitler 33 bin 334 TL'den başlıyorTogg T10X V2 satın almak isteyenler de üç farklı faizsiz kredi seçeneğinden yararlanabiliyor. En yüksek kredi tutarı 800 bin TL. Bu kredi için şirket 6 ay vade sunuyor ve aylık taksit yaklaşık 133 bin 334 TL oluyor. 600 bin TL kredi kullanmak isteyenler 8 ay boyunca 75 bin TL taksit ödüyor. Daha düşük tutarlı seçenekte ise 400 bin TL kredi, 12 ay vade ve yaklaşık 33 bin 334 TL aylık ödemeyle sunuluyor. T10X V2 için açıklanan üç seçenekte de yüzde 0 faiz uygulanıyor.

1,7 milyon TL kredi için 48 ay vade seçeneği

Togg, kısa vadeli faizsiz kredilerin dışında daha uzun vadeli ödeme seçenekleri de sunuyor. T10X V2 ve T10F V2 modellerinde 1,7 milyon TL kredi kullanmak isteyenler, yüzde 2,95 faiz oranıyla 48 ay vade seçebiliyor. Bu kredinin aylık taksiti 78 bin 8 TL olarak açıklanıyor. Bu seçenekte faiz uygulandığı için toplam geri ödeme, kullanılan kredi tutarını aşıyor. Dolayısıyla araç satın almadan önce yalnızca aylık taksit tutarını değil, toplam kredi maliyetini de dikkate almak gerekiyor.

1,7 milyon TL kredi için 48 ay vade seçeneğiTogg, kısa vadeli faizsiz kredilerin dışında daha uzun vadeli ödeme seçenekleri de sunuyor. T10X V2 ve T10F V2 modellerinde 1,7 milyon TL kredi kullanmak isteyenler, yüzde 2,95 faiz oranıyla 48 ay vade seçebiliyor. Bu kredinin aylık taksiti 78 bin 8 TL olarak açıklanıyor. Bu seçenekte faiz uygulandığı için toplam geri ödeme, kullanılan kredi tutarını aşıyor. Dolayısıyla araç satın almadan önce yalnızca aylık taksit tutarını değil, toplam kredi maliyetini de dikkate almak gerekiyor.

Togg'un güncel T10X ve T10F fiyatları

Togg'un ekim ayı fiyat listesine göre T10X'in başlangıç fiyatı 1 milyon 909 bin 48 TL. T10F ise 1 milyon 884 bin 980 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Her iki modelde de donanım seviyesi, menzil ve motor seçeneğine göre fiyatlar değişiyor. T10X V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 411 bin TL, T10F V2 RWD Uzun Menzil ise 2 milyon 370 bin 930 TL fiyat taşıyor.

Togg'un güncel T10X ve T10F fiyatlarıTogg'un ekim ayı fiyat listesine göre T10X'in başlangıç fiyatı 1 milyon 909 bin 48 TL. T10F ise 1 milyon 884 bin 980 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Her iki modelde de donanım seviyesi, menzil ve motor seçeneğine göre fiyatlar değişiyor. T10X V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 411 bin TL, T10F V2 RWD Uzun Menzil ise 2 milyon 370 bin 930 TL fiyat taşıyor.

Kredi seçenekleri tablosu

Togg'un resmî sitesinde,T10X ve T10F 4More modelleri için de faizsiz kredi seçenekleri yer alıyor. Aşağıdaki tablo bireysel kullanıcıların kredi seçeneklerini gösteriyor.

Model Kredi tutarı Vade Faiz Aylık taksit

T10F V2 1.000.000 TL 6 ay %0 166.667 TL

T10F V2 800.000 TL 8 ay %0 100.000 TL

T10F V2 600.000 TL 12 ay %0 50.000 TL

T10F 4More 1.500.000 TL 10 ay %0 150.000 TL

T10F V2 1.700.000 TL 48 ay %2,95 78.008 TL

T10F 4More 1.500.000 TL 36 ay %2,99 78.093 TL

T10X V2 800.000 TL 6 ay %0 133.333 TL

T10X V2 600.000 TL 8 ay %0 75.000 TL

T10X V2 400.000 TL 12 ay %0 33.333 TL

T10X 4More 1.500.000 TL 10 ay %0 150.000 TL

T10X V2 1.700.000 TL 48 ay %2,95 78.008 TL

T10X 4More 1.500.000 TL 36 ay %2,99 78.093 TL

Kredi seçenekleri tablosuTogg'un resmî sitesinde,T10X ve T10F 4More modelleri için de faizsiz kredi seçenekleri yer alıyor. Aşağıdaki tablo bireysel kullanıcıların kredi seçeneklerini gösteriyor.Model Kredi tutarı Vade Faiz Aylık taksitT10F V2 1.000.000 TL 6 ay %0 166.667 TLT10F V2 800.000 TL 8 ay %0 100.000 TLT10F V2 600.000 TL 12 ay %0 50.000 TLT10F 4More 1.500.000 TL 10 ay %0 150.000 TLT10F V2 1.700.000 TL 48 ay %2,95 78.008 TLT10F 4More 1.500.000 TL 36 ay %2,99 78.093 TLT10X V2 800.000 TL 6 ay %0 133.333 TLT10X V2 600.000 TL 8 ay %0 75.000 TLT10X V2 400.000 TL 12 ay %0 33.333 TLT10X 4More 1.500.000 TL 10 ay %0 150.000 TLT10X V2 1.700.000 TL 48 ay %2,95 78.008 TLT10X 4More 1.500.000 TL 36 ay %2,99 78.093 TL

Togg Ekim 2026 fiyat listesi

Model Satış fiyatı

T10X V1 RWD Standart Menzil 1.909.048 TL

T10X V1 RWD Uzun Menzil 2.219.668 TL

T10X V2 RWD Uzun Menzil 2.411.000 TL

T10X V2 4More Obsidiyen 3.218.137 TL

T10F V1 RWD Standart Menzil 1.884.980 TL

T10F V1 RWD Uzun Menzil 2.195.600 TL

T10F V2 RWD Uzun Menzil 2.370.930 TL

T10F V2 4More 3.217.937 TL

Togg Ekim 2026 fiyat listesiModel Satış fiyatıT10X V1 RWD Standart Menzil 1.909.048 TLT10X V1 RWD Uzun Menzil 2.219.668 TLT10X V2 RWD Uzun Menzil 2.411.000 TLT10X V2 4More Obsidiyen 3.218.137 TLT10F V1 RWD Standart Menzil 1.884.980 TLT10F V1 RWD Uzun Menzil 2.195.600 TLT10F V2 RWD Uzun Menzil 2.370.930 TLT10F V2 4More 3.217.937 TL
Başlıklar :TOGGTOGG kampanyaTogg T10X
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026