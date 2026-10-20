Togg kampanyasında aylık taksitler belli oldu! Togg T10X alacaklara 800 bin TL faizsiz kredi müjdesi
Togg T10X ve T10F Ekim 2026 kredi kampanyasıyla otomobil almak isteyenlerin gündemine geldi. Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, ekim ayına özel finansman seçeneklerini duyurarak iki model için sunulan kredi imkanlarını açıkladı. Kampanya kapsamında 1 milyon TL'ye kadar sıfır faizli kredi ve 48 aya varan vade seçenekleri öne çıkıyor. T10X SUV ve T10F fastback modellerini değerlendiren vatandaşlar, sunulan finansman koşullarını inceleyerek araç satın alma planlarını şekillendirmeye başladı. Kredi tutarları, vade seçenekleri ve kampanyanın hangi araçlar için geçerli olduğu, otomobil almayı düşünenlerin araştırdığı başlıklar arasında bulunuyor. Özellikle yüksek tutarlı kredi kullanarak araç sahibi olmayı planlayan tüketiciler, aylık ödeme miktarlarını ve kampanya şartlarını öğrenmek istiyor. Peki, Togg T10X ve T10F için ekim ayı kredi kampanyasında hangi seçenekler sunuluyor? 1 milyon TL sıfır faizli kredi hangi koşullarda kullanılabilecek? İşte Togg'un Ekim 2026 finansman kampanyasına ilişkin merak edilen ayrıntılar…
Togg T10X ve T10F kredi kampanyası Ekim 2026 döneminde araç sahibi olmak isteyenlerin dikkatini çekti. Yerli otomobil markası Togg, SUV modeli T10X ve fastback tasarımlı T10F için farklı finansman seçeneklerini devreye aldı. Kampanyada bazı versiyonlar için 1 milyon TL'ye kadar sıfır faizli kredi imkanı sunulurken, daha uzun vadeli ödeme planları da tüketicilerin değerlendirmesine açıldı. Özellikle otomobil satın alırken kredi kullanmayı planlayan vatandaşlar, sunulan finansman paketlerinin vade sürelerini, aylık taksitlerini ve faiz oranlarını araştırıyor. Togg'un ekim ayına özel kampanyasında sıfır faizli seçenekler ile 48 aya varan vadeli finansman paketlerinin koşulları birbirinden ayrılıyor. Bu nedenle araç almayı düşünenlerin tercih edecekleri modelin donanımını ve kampanya kapsamını ayrı ayrı incelemesi gerekiyor. Peki, Togg T10X ve T10F modellerinde hangi kredi seçenekleri bulunuyor? 1 milyon TL'lik faizsiz kredinin vadesi kaç ay? 48 ay vadeli ödeme planında hangi koşullar uygulanıyor? İşte Ekim 2026 Togg kredi kampanyasının ayrıntıları…
Togg, ekim ayında T10X ve T10F modellerini satın almak isteyenler için yeni kredi seçeneklerini açıkladı. Şirket, belirli versiyonlarda 1 milyon TL'ye kadar sıfır faizli kredi imkânı sunuyor. Daha yüksek tutarda kredi kullanmak isteyenler ise 48 aya kadar vade seçebiliyor. Kampanya kapsamında aylık taksitler, kredi tutarları ve araç fiyatları da netleşti. Togg'un ekim ayına özel kampanyası, sınırlı sayıdaki aracı kapsıyor. Faizsiz kredi seçeneklerinde vade 6 ile 12 ay arasında değişirken, uzun vadeli kredilerde faiz oranı yüzde 2,95'e çıkıyor.
Togg T10F için 1 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi
Togg, T10F V2 modelinde üç farklı sıfır faizli kredi seçeneği sunuyor. En yüksek kredi tutarı 1 milyon TL'ye ulaşıyor. Bu seçeneği tercih edenlerin 6 ay boyunca yaklaşık 166 bin 667 TL taksit ödemesi gerekiyor. Daha düşük aylık ödeme yapmak isteyenler için 800 bin TL krediye 8 ay vade uygulanıyor. Bu seçenekte aylık taksit 100 bin TL oluyor. Şirket, 600 bin TL kredi kullananlara ise 12 ay vade ve aylık 50 bin TL ödeme seçeneği sunuyor. Üç kredi seçeneğinde de faiz oranı yüzde 0 olarak uygulanıyor. Ancak kampanya yalnızca belirli sayıdaki T10F aracı için geçerli.
T10X modelinde aylık taksitler 33 bin 334 TL'den başlıyor
Togg T10X V2 satın almak isteyenler de üç farklı faizsiz kredi seçeneğinden yararlanabiliyor. En yüksek kredi tutarı 800 bin TL. Bu kredi için şirket 6 ay vade sunuyor ve aylık taksit yaklaşık 133 bin 334 TL oluyor. 600 bin TL kredi kullanmak isteyenler 8 ay boyunca 75 bin TL taksit ödüyor. Daha düşük tutarlı seçenekte ise 400 bin TL kredi, 12 ay vade ve yaklaşık 33 bin 334 TL aylık ödemeyle sunuluyor. T10X V2 için açıklanan üç seçenekte de yüzde 0 faiz uygulanıyor.
1,7 milyon TL kredi için 48 ay vade seçeneği
Togg, kısa vadeli faizsiz kredilerin dışında daha uzun vadeli ödeme seçenekleri de sunuyor. T10X V2 ve T10F V2 modellerinde 1,7 milyon TL kredi kullanmak isteyenler, yüzde 2,95 faiz oranıyla 48 ay vade seçebiliyor. Bu kredinin aylık taksiti 78 bin 8 TL olarak açıklanıyor. Bu seçenekte faiz uygulandığı için toplam geri ödeme, kullanılan kredi tutarını aşıyor. Dolayısıyla araç satın almadan önce yalnızca aylık taksit tutarını değil, toplam kredi maliyetini de dikkate almak gerekiyor.
Togg'un güncel T10X ve T10F fiyatları
Togg'un ekim ayı fiyat listesine göre T10X'in başlangıç fiyatı 1 milyon 909 bin 48 TL. T10F ise 1 milyon 884 bin 980 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Her iki modelde de donanım seviyesi, menzil ve motor seçeneğine göre fiyatlar değişiyor. T10X V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 411 bin TL, T10F V2 RWD Uzun Menzil ise 2 milyon 370 bin 930 TL fiyat taşıyor.
Kredi seçenekleri tablosu
Togg'un resmî sitesinde,T10X ve T10F 4More modelleri için de faizsiz kredi seçenekleri yer alıyor. Aşağıdaki tablo bireysel kullanıcıların kredi seçeneklerini gösteriyor.
Model Kredi tutarı Vade Faiz Aylık taksit
T10F V2 1.000.000 TL 6 ay %0 166.667 TL
T10F V2 800.000 TL 8 ay %0 100.000 TL
T10F V2 600.000 TL 12 ay %0 50.000 TL
T10F 4More 1.500.000 TL 10 ay %0 150.000 TL
T10F V2 1.700.000 TL 48 ay %2,95 78.008 TL
T10F 4More 1.500.000 TL 36 ay %2,99 78.093 TL
T10X V2 800.000 TL 6 ay %0 133.333 TL
T10X V2 600.000 TL 8 ay %0 75.000 TL
T10X V2 400.000 TL 12 ay %0 33.333 TL
T10X 4More 1.500.000 TL 10 ay %0 150.000 TL
T10X V2 1.700.000 TL 48 ay %2,95 78.008 TL
T10X 4More 1.500.000 TL 36 ay %2,99 78.093 TL
Togg Ekim 2026 fiyat listesi
Model Satış fiyatı
T10X V1 RWD Standart Menzil 1.909.048 TL
T10X V1 RWD Uzun Menzil 2.219.668 TL
T10X V2 RWD Uzun Menzil 2.411.000 TL
T10X V2 4More Obsidiyen 3.218.137 TL
T10F V1 RWD Standart Menzil 1.884.980 TL
T10F V1 RWD Uzun Menzil 2.195.600 TL
T10F V2 RWD Uzun Menzil 2.370.930 TL
T10F V2 4More 3.217.937 TL