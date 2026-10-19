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7.5 milyonuncu yerli aracı üretti

7.5 milyonuncu yerli aracı üretti

Şuayip Alabay
04:00, 19/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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7.5 milyonuncu yerli aracı üretti
Cengiz Eroldu.

1971 yılında üretime başlayan Tofaş, 7,5 milyonuncu aracını banttan indirdi. 55 yıllık tarihi üretimde banttan son inen araç ise Fiat Ulysse oldu. Fabrika 55 yıl boyunca gerçekleştirdiği üretimde günlük 375 araç üretimine imza attı.

Türkiye otomotiv sektörünün en köklü sanayi kuruluşlarından biri olan Tofaş, üretimde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Bursa Fabrikası’nda üretim bandından indirilen 7,5 milyonuncu araç Fiat Ulysse oldu. 20 BİNLİK KAPASİTESİ 500 BİN ADEDE ULAŞTI 1968 yılında temelleri atılan ve 1971 yılında seri üretime başlayan Tofaş, yarım asrı aşan tarihinde Türkiye otomotiv sanayiinin gelişiminde öncü roller üstlendi. İlk yıllarında 20 bin adetlik üretim kapasitesi ve yaklaşık 600 çalışanla faaliyet gösteren şirket, üretim, ihracat, Ar-Ge ve ürün geliştirme alanlarında gerçekleştirdiği yatırımlarla bugün yılda 500 bin adetlik üretim kapasitesine ve Türkiye’nin ötesine uzanan güçlü bir ihracat ağına sahip önemli bir üretim merkezine dönüştü.

İLK ÜRETİMİ MURAT 124

Tofaş’ın Bursa’daki üretim yolculuğu, Türkiye otomotiv tarihinin de önemli kilometre taşlarını içinde barındırıyor. Murat 124 ile başlayan bu serüvende, 1 milyonuncu aracı Fiat Tempra, 2 milyonuncu aracı Fiat Palio Go, 3 milyonuncu ve 4 milyonuncu araçları Fiat Fiorino, 5 milyonuncu aracı Fiat Egea Hatchback, 6 milyonuncu aracı Fiat Egea Sedan ve 7 milyonuncu aracı Fiat Egea Cross Wagon olmuştu. 7,5 milyonuncu aracın Fiat Ulysse olması ise Tofaş’ın üretim tarihinde yeni dönemin bir başka simgesi oldu.

YENİ BİR BÜYÜME DÖNEMİNE GİRDİK

Türkiye otomotiv sanayiinin üretimine katkı sunan birçok projeye imza attıklarını söyleyen Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “Bugün Tofaş için yeni bir büyüme dönemindeyiz. Çok markalı üretim yapımızı güçlendiriyor, yeni yatırımlarımızla üretim hacmimizi ve ürün çeşitliliğimizi artırıyoruz. K0 ve K9 projelerimiz Bursa Fabrikamızın Stellantis dünyasındaki rolünü daha da ileri taşıyor. K9 model ailesi için çok markalı üretim törenimizi de ekim ayı içerisinde gerçekleştireceğiz. K0 projemizle birlikte Kuzey Amerika pazarı için 2027 yılı başında yeniden ihracata başlayacak olmamız da bu yeni dönemin en önemli adımlarından biri. Stellantis dünyasının en güçlü fabrikaları arasında yer alıyoruz” şeklinde konuştu.


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Başlıklar :otomotivtofaşekonomi
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