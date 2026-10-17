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Çok sevilen efsane SUV modeli geri dönüyor: Herkesi şaşırtacak hamle

Çok sevilen efsane SUV modeli geri dönüyor: Herkesi şaşırtacak hamle

10:13, 17/10/2026, Cumartesi
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Çok sevilen efsane SUV modeli geri dönüyor: Herkesi şaşırtacak hamle
Jeep Renegade

Jeep, 2030’a kadar ürün gamını genişletme planı kapsamında Renegade’i yeniden yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Markanın efsanevi askeri aracı Willys’in yeniden üretimi de değerlendiriliyor.

Stellantis çatısı altında faaliyet gösteren Jeep, ürün yelpazesini genişletmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Markanın Avrupa Başkanı Xavier Peugeot, Paris Otomobil Fuarı’nda yaptığı açıklamada, 2030 yılına kadar ürün gamına yeniden dahil edilmesi planlanan Renegade modelinin geri dönüşünü doğruladı. Açıklamada, markanın geçmişinde önemli bir yere sahip olan Willys’in yeniden üretime alınması ihtimalinin de değerlendirildiği belirtildi.


Jeep’in 2030 yılına kadar pazara sunmayı hedeflediği altı model arasında Renegade de bulunuyor. Xavier Peugeot’nun verdiği bilgilere göre yeni ürün ailesinde iki farklı B segmenti SUV yer alacak. Renegade ise bu iki modelden daha büyük boyutlara sahip seçenek olarak konumlandırılacak.

Yeni nesil SUV’un, Stellantis tarafından geliştirilen modüler STLA One platformu üzerine inşa edilmesi planlanıyor. Böylece Jeep, kompakt SUV segmentindeki iddiasını yeniden güçlendirmeyi hedefliyor.

Efsanevi Willys yeniden üretilebilir


Jeep’in gündemindeki bir diğer dikkat çekici konu ise markanın köklü geçmişiyle özdeşleşen Willys modeli. İkinci Dünya Savaşı döneminde kullanılan hafif ve dört tekerlekten çekişli Amerikan askeri aracı, 2030 sonrasında yeniden piyasaya sunulabilecek modeller arasında değerlendiriliyor. Ancak Willys’in geri dönüşüne ilişkin kesinleşmiş bir üretim takvimi henüz açıklanmış değil.

Citroën 2CV ruhu elektrikli konseptle yaşatılacak


Paris Otomobil Fuarı’nda Stellantis’in öne çıkarmaya hazırlandığı yenilikler Jeep modelleriyle sınırlı kalmayacak. Citroën’in efsanevi 2CV’den ilham alan yeni konsept otomobili de etkinliğin dikkat çeken araçları arasında yer alacak. Retro tasarım anlayışını elektrikli mobiliteyle birleştiren konseptin, 2028 yılında satışa sunulması beklenen ve Avrupa’da üretilecek uygun fiyatlı bir elektrikli otomobilin ön gösterimi olması öngörülüyor. Araç, Stellantis’in Avrupa pazarına yönelik geliştirdiği yeni “e-car” kategorisinin ilk örneği olarak konumlandırılıyor.

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Başlıklar :jeeprenegadeelektrikli otomobil
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