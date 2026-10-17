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İstanbul'da yakalandı: Bakan Gürlek 'Balina James' operasyonunun detaylarını açıkladı

İstanbul'da yakalandı: Bakan Gürlek 'Balina James' operasyonunun detaylarını açıkladı

09:40, 17/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 10:17, 17/10/2026, Cumartesi
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İstanbul'da yakalandı: Bakan Gürlek 'Balina James' operasyonunun detaylarını açıkladı
James Schueler

ABD ve Finlandiya’da 1 milyar dolarlık kripto varlık dolandırıcılığına karıştığı öne sürülen ve INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan ABD vatandaşı Richard James Schueler, İstanbul’da yakalandı. Operasyonda şüphelinin eşi ile korumalığını yaptığı belirlenen 3 kişi de gözaltına alındı. 15 adrese düzenlenen baskınlarda 7 milyon 150 bin dolar nakit, soğuk cüzdanlar, mücevherler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

Kripto para dünyasında
"Balina James"
 lakabıyla tanındığı belirtilen
Richard James Schueler
, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

ABD ve Finlandiya'da 1 milyar dolarlık kripto varlık dolandırıcılığı gerçekleştirdiği iddiasıyla INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan ABD vatandaşı Schueler'in İstanbul'da bulunduğu, istihbarat ve emniyet birimlerinin koordineli çalışmasıyla tespit edildi.

Bakan Gürlek, kripto dolandırıcılarına yapılan operasyonla ilgili şu paylaşımı yaptı:
Ülkemizin suç işlediği iddiasıyla aranan kişilerin sığınabileceği bir yer hâline gelmemesi, uluslararası düzeyde aranan kişilerin yakalanması ve adaletten kaçmalarının önlenmesi için güvenlik ve istihbarat birimlerimizin güçlü koordinasyonuyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

ABD ve Finlandiya’da 1 milyar dolarlık kripto varlık dolandırıcılığı gerçekleştirdiği iddiasıyla hakkında INTERPOL tarafından kırmızı bülten çıkarıldığı bildirilen ABD vatandaşı Richard James Schueler, İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımızın desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelinin İstanbul’da bulunduğu tespit edildi.

14 Ekim 2026 tarihinde Beşiktaş’ta gerçekleştirilen operasyonla Schueler ve eşi gözaltına alındı. Devam eden çalışmalar kapsamında Schueler’in korumalığını yaptıkları belirlenen 3 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.
Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer ilçelerinde toplam 15 adreste gerçekleştirilen adli aramalarda;

- 7 milyon 150 bin ABD doları ve 160 bin TL,

- 6 soğuk cüzdan,

- Farklı markalarda 300 çanta, 100 çift ayakkabı, 136 gözlük ve 28 kol saati,

- 97 parça mücevher ve çeşitli değerli eşyalar,

- 29 cep telefonu, 12 dizüstü bilgisayar, 11 bilgisayar kasası, 19 SSD/harici disk, 46 USB bellek ve 19 ekran kartı,
- 4 uzun namlulu tüfek, 3 ruhsatsız tabanca ve 1.400 fişek ele geçirildi.

Şüphelilere ilişkin adli işlemler ve ele geçirilen materyallere yönelik incelemeler devam etmektedir. Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu gerçekleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ilgili birimlerine, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Hiç kimsenin Türkiye’yi adaletten kaçabileceği güvenli bir liman olarak görmesine müsaade etmeyeceğiz. Ülkemizin güvenliğini korumaya, sınır aşan suçlarla mücadelede uluslararası iş birliğimizi daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.
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Başlıklar :akın gürlekrichard james schuelerkripto dolandırıcılığı
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