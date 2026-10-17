AK Partili isimden İBB'ye Halk Ekmek tepkisi: Personel arttı 31 milyon daha az ekmek satıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin ekim ayı ikinci birleşiminde AK Parti grubu adına söz alan İBB Meclis Üyesi Zekeriya Eroğlu, İstanbul Halk Ekmek AŞ’nin üretim, satış, fiyatlandırma ve personel verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2019 ve 2025 yıllarına ait verileri karşılaştırmalı tablolarla meclis gündemine taşıyan Eroğlu, üretim kapasitesi ve personel sayısındaki artışa rağmen ekmek satışlarının azaldığını belirterek İBB yönetimini eleştirdi.

"2019’a göre 31 Milyon daha az ekmek satıldı"

Halk Ekmek’in 2019 yılında yaklaşık 250 milyon adet ekmek sattığını, bu sayının 2025 yılında 219 milyona gerilediğini belirten Eroğlu, altı yıllık süreçte yaklaşık 31 milyon adetlik düşüş yaşandığını ifade etti.

Üretim kapasitesinin aynı dönemde yüzde 20 artırılmasına rağmen ekmek satışlarının yüzde 12,5 azaldığını söyleyen Eroğlu, mevcut kapasitenin yeterince kullanılmadığını savundu.

Geçmiş yıllarda Halk Ekmek büfelerinde oluşan kuyruklara da değinen Eroğlu, "Bu kuyrukların asıl sebebinin Halk Ekmek’in üretim problemi ve yönetimin hizmet anlayışı olduğunu açıkça ortaya koyan bir tablo olduğunu ifade etmek isterim" dedi.

"Halk Ekmek’in fiyatı yüzde bin 566 arttı"

Ekmek fiyatlarındaki değişime dikkat çeken Eroğlu, 2019 yılında 75 kuruş olan normal Halk Ekmek fiyatının 2026 yılında 12,50 TL’ye yükseldiğini belirtti. Halk Ekmek’in temel görevlerinden birinin piyasada fiyat dengesini sağlamak olduğunu vurgulayan Eroğlu, 2019 yılında fırın ekmeğine göre yüzde 50 daha ucuz olan Halk Ekmek’in, 2026 yılında bu fiyat avantajının yaklaşık yüzde 28’e gerilediğini söyledi.

Gaziantep, Kayseri ve Konya büyükşehir belediyelerinin ekmek fiyatlarını da örnek gösteren Eroğlu, belediye ekmeği ile fırın ekmeği arasındaki fiyat farkının Gaziantep’te yüzde 43, Kayseri’de yüzde 46, Konya’da ise yüzde 37,5 olduğunu belirtti.

Bu karşılaştırmaların Halk Ekmek’in piyasadaki fiyat dengeleme rolünü yeterince yerine getiremediğini gösterdiğini savunan Eroğlu, kurumun sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

"Personel Sayısı Yüzde 50 arttı"

Halk Ekmek’in personel verilerini de değerlendiren Eroğlu, 2019 yılında 442 olan çalışan sayısının 2025 yılında 671’e yükseldiğini, buna karşılık ekmek satışlarında düşüş yaşandığını ifade etti.

Personel sayısındaki artışın maliyetlere etkisine dikkat çeken Eroğlu, ekmek başına personel maliyetinin aynı dönemde yüzde bin 677 arttığını öne sürdü. Kurumun faaliyet raporuna göre çalışanların yüzde 64,8’inin son beş yıllık dönemde işe alındığını belirten Eroğlu, personel politikalarının üretim ve satış verileriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Eleştirilerinin Halk Ekmek çalışanlarına yönelik olmadığını özellikle vurgulayan Eroğlu, çalışanların emeğine saygı duyduklarını, asıl eleştirilerinin kurumun yönetim anlayışına ilişkin olduğunu ifade etti.

"Halk Ekmek’in kaynakları İstanbullunun sofrasına hizmet etmeli"

Konuşmasının sonunda Halk Ekmek’in 2019-2025 dönemindeki faaliyetlerine ilişkin verileri bir kez daha özetleyen Eroğlu, fiyatların, personel sayısının ve üretim kapasitesinin artmasına rağmen satış miktarının gerilediğini belirtti.

İBB yönetimini siyasi kadrolaşma üzerinden eleştiren Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Halk Ekmek’in kaynakları siyasi kadrolaşmaya değil, İstanbullunun sofrasına hizmet etmelidir. Bu tablo, hizmeti büyütmek yerine siyasi kadroları büyüten bir yönetim anlayışını açıkça ortaya koymaktadır. Bu yönetim ve siyasal kadrolaşma anlayışınızın doğurduğu artan maliyetlerin bedelini İstanbullulara ödetiyorsunuz."

Halk Ekmek’in üretim kapasitesi, personel giderleri ve fiyat politikalarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Eroğlu, ortaya koyduğu tabloları İstanbulluların ve İBB Meclisi’nin takdirine sunduğunu belirterek konuşmasını tamamladı.

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