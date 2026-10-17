Anasayfa
Gündem
İstanbul
AK Partili isimden İBB'ye Halk Ekmek tepkisi: Personel arttı 31 milyon daha az ekmek satıldı

AK Partili isimden İBB'ye Halk Ekmek tepkisi: Personel arttı 31 milyon daha az ekmek satıldı

09:34, 17/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 09:44, 17/10/2026, Cumartesi
IHA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
AK Partili isimden İBB'ye Halk Ekmek tepkisi: Personel arttı 31 milyon daha az ekmek satıldı
Halk Ekmek, 2025 yılında 219 milyon ekmek satışı gerçekleştirdi

İBB Meclisi’nin ekim ayı ikinci birleşiminde AK Parti grubu adına konuşan İBB Meclis Üyesi Zekeriya Eroğlu, Halk Ekmek’in 2019 yılına göre personel sayısının yüzde 50 artmasına rağmen yıllık ekmek satışlarının 31 milyon adet azaldığını belirterek İBB yönetimini eleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin ekim ayı ikinci birleşiminde AK Parti grubu adına söz alan İBB Meclis Üyesi Zekeriya Eroğlu, İstanbul Halk Ekmek AŞ’nin üretim, satış, fiyatlandırma ve personel verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2019 ve 2025 yıllarına ait verileri karşılaştırmalı tablolarla meclis gündemine taşıyan Eroğlu, üretim kapasitesi ve personel sayısındaki artışa rağmen ekmek satışlarının azaldığını belirterek İBB yönetimini eleştirdi.

"2019’a göre 31 Milyon daha az ekmek satıldı"

Halk Ekmek’in 2019 yılında yaklaşık 250 milyon adet ekmek sattığını, bu sayının 2025 yılında 219 milyona gerilediğini belirten Eroğlu, altı yıllık süreçte yaklaşık 31 milyon adetlik düşüş yaşandığını ifade etti.

Üretim kapasitesinin aynı dönemde yüzde 20 artırılmasına rağmen ekmek satışlarının yüzde 12,5 azaldığını söyleyen Eroğlu, mevcut kapasitenin yeterince kullanılmadığını savundu.

Geçmiş yıllarda Halk Ekmek büfelerinde oluşan kuyruklara da değinen Eroğlu, "Bu kuyrukların asıl sebebinin Halk Ekmek’in üretim problemi ve yönetimin hizmet anlayışı olduğunu açıkça ortaya koyan bir tablo olduğunu ifade etmek isterim" dedi.

"Halk Ekmek’in fiyatı yüzde bin 566 arttı"

Ekmek fiyatlarındaki değişime dikkat çeken Eroğlu, 2019 yılında 75 kuruş olan normal Halk Ekmek fiyatının 2026 yılında 12,50 TL’ye yükseldiğini belirtti. Halk Ekmek’in temel görevlerinden birinin piyasada fiyat dengesini sağlamak olduğunu vurgulayan Eroğlu, 2019 yılında fırın ekmeğine göre yüzde 50 daha ucuz olan Halk Ekmek’in, 2026 yılında bu fiyat avantajının yaklaşık yüzde 28’e gerilediğini söyledi.

Gaziantep, Kayseri ve Konya büyükşehir belediyelerinin ekmek fiyatlarını da örnek gösteren Eroğlu, belediye ekmeği ile fırın ekmeği arasındaki fiyat farkının Gaziantep’te yüzde 43, Kayseri’de yüzde 46, Konya’da ise yüzde 37,5 olduğunu belirtti.

Bu karşılaştırmaların Halk Ekmek’in piyasadaki fiyat dengeleme rolünü yeterince yerine getiremediğini gösterdiğini savunan Eroğlu, kurumun sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

"Personel Sayısı Yüzde 50 arttı"

Halk Ekmek’in personel verilerini de değerlendiren Eroğlu, 2019 yılında 442 olan çalışan sayısının 2025 yılında 671’e yükseldiğini, buna karşılık ekmek satışlarında düşüş yaşandığını ifade etti.

Personel sayısındaki artışın maliyetlere etkisine dikkat çeken Eroğlu, ekmek başına personel maliyetinin aynı dönemde yüzde bin 677 arttığını öne sürdü. Kurumun faaliyet raporuna göre çalışanların yüzde 64,8’inin son beş yıllık dönemde işe alındığını belirten Eroğlu, personel politikalarının üretim ve satış verileriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Eleştirilerinin Halk Ekmek çalışanlarına yönelik olmadığını özellikle vurgulayan Eroğlu, çalışanların emeğine saygı duyduklarını, asıl eleştirilerinin kurumun yönetim anlayışına ilişkin olduğunu ifade etti.

"Halk Ekmek’in kaynakları İstanbullunun sofrasına hizmet etmeli"

Konuşmasının sonunda Halk Ekmek’in 2019-2025 dönemindeki faaliyetlerine ilişkin verileri bir kez daha özetleyen Eroğlu, fiyatların, personel sayısının ve üretim kapasitesinin artmasına rağmen satış miktarının gerilediğini belirtti.

İBB yönetimini siyasi kadrolaşma üzerinden eleştiren Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Halk Ekmek’in kaynakları siyasi kadrolaşmaya değil, İstanbullunun sofrasına hizmet etmelidir. Bu tablo, hizmeti büyütmek yerine siyasi kadroları büyüten bir yönetim anlayışını açıkça ortaya koymaktadır. Bu yönetim ve siyasal kadrolaşma anlayışınızın doğurduğu artan maliyetlerin bedelini İstanbullulara ödetiyorsunuz."

Halk Ekmek’in üretim kapasitesi, personel giderleri ve fiyat politikalarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Eroğlu, ortaya koyduğu tabloları İstanbulluların ve İBB Meclisi’nin takdirine sunduğunu belirterek konuşmasını tamamladı.

İBB iştiraki Halk Ekmek'in satışları 3 yılda yarıya düştü
Ekonomi
İBB iştiraki Halk Ekmek'in satışları 3 yılda yarıya düştü
Denizli’de 1 Nisan sonrası ekmek 17,50 simit 20 liradan satışa sunulacak
Gündem
Denizli’de 1 Nisan sonrası ekmek 17,50 simit 20 liradan satışa sunulacak
Ramazan boyunca ücretsiz: Hatay’da gizemli hayırsever tüm ekmekleri satın aldı
Gündem
Ramazan boyunca ücretsiz: Hatay’da gizemli hayırsever tüm ekmekleri satın aldı
Gizemli hayırsever Ramazan ayı boyunca günlük 6 bin ekmeği depremzede vatandaşlara ücretsiz dağıtacak
Gündem
Gizemli hayırsever Ramazan ayı boyunca günlük 6 bin ekmeği depremzede vatandaşlara ücretsiz dağıtacak

Başlıklar :zekeriya eroğluak partii̇stanbul büyükşehir belediyesii̇bb
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026