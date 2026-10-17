İİT’de dönem başkanlığı Türkiye’den Irak’a geçiyor

İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı: Ölü ve yaralılar var

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güney kesimindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırısı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.