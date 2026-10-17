İİT’de dönem başkanlığı Türkiye’den Irak’a geçiyor
09:56, 17/10/2026, Cumartesi
AA
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İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 52. toplantısı Bağdat’ta başladı. İki gün sürecek toplantıda dönem başkanlığının Türkiye’den Irak’a devredilmesi bekleniyor.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 52. toplantısı başladı.
Toplantı çalışmalarına ilişkin açıklamada bulunan Sözcü Büyükelçi Hasaneyn Kamil, tüm katılımcı heyetlerin başkente ulaşmasının ardından toplantının başladığını belirtti.
Irak Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, 17-18 Ekim tarihlerinde düzenlenecek toplantıya ilişkin hazırlıkların tamamlandığı duyurulmuştu.
Toplantıda İİT Dönem Başkanlığının Türkiye’den Irak’a devredilmesi bekleniyor.
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