09:46, 17/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 10:20, 17/10/2026, Cumartesi
ASELSAN’ın gözü DORUK 120 üstün yetenekleriyle öne çıkıyor: Hedef konumu harita işaretliyor
ASELSAN, geliştirdiği DORUK 120 sisteminin seri üretimiyle gözetleme kabiliyetlerini sahaya taşımayı sürdürüyor. Termal ve gündüz kameralarıyla donatılan sistem, 7 gün 24 saat görüntüleme, hareketli hedef tespiti ve hassas koordinat ölçümü gibi özellikleriyle öne çıkıyor.
TERMAL VE GÜNDÜZ KAMERALARIYLA KESİNTİSİZ GÖRÜNTÜLEME
ASELSAN, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda DORUK 120’nin teknik özelliklerini duyurdu. Sistemin termal ve gündüz kameraları sayesinde farklı koşullarda görüntüleme yapabildiği belirtildi.
DORUK 120, hareketli hedefleri tespit edebilmesinin yanı sıra hedeflere ilişkin mesafe ve koordinat ölçümlerini de hassas şekilde gerçekleştirebiliyor.
HEDEF KONUMUNU HARİTADA İŞARETLEYEBİLİYOR
Sistemin öne çıkan özellikleri arasında belirlenen hedeflerin konumunu harita üzerinde işaretleme imkânı da bulunuyor. Kablosuz kontrol ve veri aktarımı özellikleriyle DORUK 120, gözetleme faaliyetlerinde kullanılabilecek farklı kabiliyetleri bir araya getiriyor.
ASELSAN’DAN SERİ ÜRETİM VURGUSU
ASELSAN, paylaşımında
“ASELSAN mühendisliğiyle geliştirilen DORUK 120’nin seri üretimiyle gözetleme kabiliyetimizi sahaya taşımaya devam ediyoruz”ifadelerini kullandı. Termal ve gündüz görüntüleme, hareketli hedef tespiti, hassas mesafe ve koordinat ölçümü ile kablosuz veri aktarımı özelliklerini bir araya getiren DORUK 120’nin seri üretimiyle sistemin sahadaki kullanımının sürdürülmesi hedefleniyor.
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