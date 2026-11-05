Togg'dan dikkat çeken yeni hamle geldi: İlk kez ortaya çıktı

Akıllı cam teknolojisi bugüne kadar daha çok üst segment otomobillerde görülürken, bu sistemin T10F gibi daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden yerli bir modelde kullanılması dikkat çekiyor.

Şişecam'ın çözümü; malzeme teknolojisi, elektronik sistem, araç entegrasyonu ve homologasyon süreçlerini kapsayan bir çalışma olarak öne çıkıyor.