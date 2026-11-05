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20 yaşında 250 hapisle yargılanıyor: Aile isyan etti 'Geceleri ağlamaktan yoruldum'

20 yaşında 250 hapisle yargılanıyor: Aile isyan etti 'Geceleri ağlamaktan yoruldum'

09:59, 05/11/2026, Perşembe
IHA
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20 yaşında 250 hapisle yargılanıyor: Aile isyan etti 'Geceleri ağlamaktan yoruldum'

Hatay’da yaşayan 20 yaşındaki marangoz çırağı Abdurrahman Evli, haftalığını alabilmek için açtırdığı hesap numarasına ait İBAN numarasının 27 dolandırıcılık olayında kullanılması üzerine yaklaşık 250 yılla yargılanarak cezaevine girdi. 5 yıl önce trafik kazası geçiren ve 12 ameliyata rağmen yürüyemeyen Abdurrahman’ın yatalak annesi Hatice Evli isyan etti.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki marangoz çırağı Abdurrahman Evli’nin hayatı, haftalığını alabilmek için açtırdığı mobil bankacılık hesabıyla karardı. Hesap numarası açılması için ustasının yeğenine telefonunu veren ve adına hesap açılan Evli’nin hesap numarası, iddialara göre başkaları tarafından kullanıldı. 

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki marangoz çırağı Abdurrahman Evli’nin hayatı, haftalığını alabilmek için açtırdığı mobil bankacılık hesabıyla karardı. Hesap numarası açılması için ustasının yeğenine telefonunu veren ve adına hesap açılan Evli’nin hesap numarası, iddialara göre başkaları tarafından kullanıldı.&nbsp;

Sosyal medya üzerinden yayınlanan sahte ilanlarda vatandaşlardan paralar Evli adına açılan hesap numarasına istendi. Sosyal medyada yayınlanan kiralık bungalov, kiralık araç gibi çeşitli dolandırıcılık konularında İBAN numarası kullanılan Evli hakkında Sakarya, Antalya, Bursa, Ankara ve İstanbul gibi çeşitli illerde 27 dolandırıcılık şikayetinde bulunuldu. Hakkında 17 soruşturma ve 10 kovuşturma dosyası bulunan Evli, dosyaların üçünden aldığı hapis cezası nedeniyle Kilis Cezaevi’nde cezasını çekmeye devam ediyor.

Sosyal medya üzerinden yayınlanan sahte ilanlarda vatandaşlardan paralar Evli adına açılan hesap numarasına istendi. Sosyal medyada yayınlanan kiralık bungalov, kiralık araç gibi çeşitli dolandırıcılık konularında İBAN numarası kullanılan Evli hakkında Sakarya, Antalya, Bursa, Ankara ve İstanbul gibi çeşitli illerde 27 dolandırıcılık şikayetinde bulunuldu. Hakkında 17 soruşturma ve 10 kovuşturma dosyası bulunan Evli, dosyaların üçünden aldığı hapis cezası nedeniyle Kilis Cezaevi’nde cezasını çekmeye devam ediyor.

5 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından yatağa bağımlı hale gelen ve 12 ameliyat geçirmesine rağmen yürüyemeyerek dizini bükemeyen Abdurrahman Evli’nin annesi Hatice Evli ise, artık ayağa kalkıp çocuklarının başında olmak ve oğluna yeniden sarılmak istediğini söyledi.

5 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından yatağa bağımlı hale gelen ve 12 ameliyat geçirmesine rağmen yürüyemeyerek dizini bükemeyen Abdurrahman Evli’nin annesi Hatice Evli ise, artık ayağa kalkıp çocuklarının başında olmak ve oğluna yeniden sarılmak istediğini söyledi.

"Artık hem sağlığıma hem de oğluma yeniden kavuşmak istiyorum"

Suçsuz olduğunu iddia ettiği oğlunun cezaevinde olduğunu, suçlunun dışarıda gezdiğini söyleyen Hatice Evli, "5 yıl önce trafik kazası geçirdim. O günden bu yana yatıyorum, kalkamıyorum. 12 ameliyat geçirmeme rağmen yürüyemiyorum, dizim sabit kaldı ve bükemiyorum. Oğlumun yaşadıkları beni psikolojik olarak daha da geriye götürdü. Yaşadığım sıkıntı ve stresten dolayı ameliyat sürecim de olumsuz etkilendi. Artık eski sağlığıma kavuşmak, ayağa kalkıp çocuklarımın başında olmak, işlerimin başına dönmek istiyorum.

"Artık hem sağlığıma hem de oğluma yeniden kavuşmak istiyorum"Suçsuz olduğunu iddia ettiği oğlunun cezaevinde olduğunu, suçlunun dışarıda gezdiğini söyleyen Hatice Evli, "5 yıl önce trafik kazası geçirdim. O günden bu yana yatıyorum, kalkamıyorum. 12 ameliyat geçirmeme rağmen yürüyemiyorum, dizim sabit kaldı ve bükemiyorum. Oğlumun yaşadıkları beni psikolojik olarak daha da geriye götürdü. Yaşadığım sıkıntı ve stresten dolayı ameliyat sürecim de olumsuz etkilendi. Artık eski sağlığıma kavuşmak, ayağa kalkıp çocuklarımın başında olmak, işlerimin başına dönmek istiyorum.

Oğlumun suçsuz olduğuna inanıyorum. Dört aydır cezaevinde olduğunu söylüyorum, ancak onun gibi başka kişileri de mağdur ettiğini düşündüğümüz kişinin dışarıda olduğunu görüyoruz. O kişinin de yakalanmasını istiyorum. Oğlumun bir an önce serbest kalmasını ve yanıma gelmesini istiyorum. Geceleri ağlamaktan yoruldum. Artık hem sağlığıma kavuşmak hem de oğluma yeniden sarılmak istiyorum" dedi.

Oğlumun suçsuz olduğuna inanıyorum. Dört aydır cezaevinde olduğunu söylüyorum, ancak onun gibi başka kişileri de mağdur ettiğini düşündüğümüz kişinin dışarıda olduğunu görüyoruz. O kişinin de yakalanmasını istiyorum. Oğlumun bir an önce serbest kalmasını ve yanıma gelmesini istiyorum. Geceleri ağlamaktan yoruldum. Artık hem sağlığıma kavuşmak hem de oğluma yeniden sarılmak istiyorum" dedi.

Baba Harun Evli, zor şartlara rağmen mücadelesini sürdürdüğünü ifade ederek, "Ben şu anda çok zor durumdayım. Devletimizin bu duruma el atmasını istiyorum. Ben maddi ya da manevi bir şey istemiyorum. Tek isteğimiz oğlumun annesine kavuşması, oğlumun suçsuz yere cezaevinde olduğunu düşünüyoruz ve bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz. Ben asgari ücretle çalışan bir insanım. İşe gittiğim zaman eşim evde aç ve susuz kalıyor. Ben gelene kadar kalkıp bir bardak su bile içemiyor.


İlkokul birinci sınıfa giden 7 yaşındaki kızım annesine su getiriyor, elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyor. Ancak 7 yaşındaki bir çocuk annesine nasıl bakabilir. Bazen işteyken eşim telefonla arayıp acıktığını ya da tuvalet ihtiyacı olduğunu söylüyor. Ben de ne yapacağımı bilemiyorum. Eşimin ayağındaki rahatsızlık her geçen gün daha da kötüleşiyor. Artık işe mi gideyim, beş çocuğuma mı bakayım, eşimin ihtiyaçlarını mı karşılayayım şaşırmış durumdayım. Çok zorlanıyorum. Oğlumun cezaevinde olmasına neden olduğunu düşündüğümüz diğer kişinin ise dışarıda olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Baba Harun Evli, zor şartlara rağmen mücadelesini sürdürdüğünü ifade ederek, "Ben şu anda çok zor durumdayım. Devletimizin bu duruma el atmasını istiyorum. Ben maddi ya da manevi bir şey istemiyorum. Tek isteğimiz oğlumun annesine kavuşması, oğlumun suçsuz yere cezaevinde olduğunu düşünüyoruz ve bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz. Ben asgari ücretle çalışan bir insanım. İşe gittiğim zaman eşim evde aç ve susuz kalıyor. Ben gelene kadar kalkıp bir bardak su bile içemiyor. İlkokul birinci sınıfa giden 7 yaşındaki kızım annesine su getiriyor, elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyor. Ancak 7 yaşındaki bir çocuk annesine nasıl bakabilir. Bazen işteyken eşim telefonla arayıp acıktığını ya da tuvalet ihtiyacı olduğunu söylüyor. Ben de ne yapacağımı bilemiyorum. Eşimin ayağındaki rahatsızlık her geçen gün daha da kötüleşiyor. Artık işe mi gideyim, beş çocuğuma mı bakayım, eşimin ihtiyaçlarını mı karşılayayım şaşırmış durumdayım. Çok zorlanıyorum. Oğlumun cezaevinde olmasına neden olduğunu düşündüğümüz diğer kişinin ise dışarıda olduğunu görüyoruz" diye konuştu.
Başlıklar :IBANHataydolandırıcılık
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