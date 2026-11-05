20 yaşında 250 hapisle yargılanıyor: Aile isyan etti 'Geceleri ağlamaktan yoruldum'

Baba Harun Evli, zor şartlara rağmen mücadelesini sürdürdüğünü ifade ederek, "Ben şu anda çok zor durumdayım. Devletimizin bu duruma el atmasını istiyorum. Ben maddi ya da manevi bir şey istemiyorum. Tek isteğimiz oğlumun annesine kavuşması, oğlumun suçsuz yere cezaevinde olduğunu düşünüyoruz ve bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz. Ben asgari ücretle çalışan bir insanım. İşe gittiğim zaman eşim evde aç ve susuz kalıyor. Ben gelene kadar kalkıp bir bardak su bile içemiyor.





İlkokul birinci sınıfa giden 7 yaşındaki kızım annesine su getiriyor, elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyor. Ancak 7 yaşındaki bir çocuk annesine nasıl bakabilir. Bazen işteyken eşim telefonla arayıp acıktığını ya da tuvalet ihtiyacı olduğunu söylüyor. Ben de ne yapacağımı bilemiyorum. Eşimin ayağındaki rahatsızlık her geçen gün daha da kötüleşiyor. Artık işe mi gideyim, beş çocuğuma mı bakayım, eşimin ihtiyaçlarını mı karşılayayım şaşırmış durumdayım. Çok zorlanıyorum. Oğlumun cezaevinde olmasına neden olduğunu düşündüğümüz diğer kişinin ise dışarıda olduğunu görüyoruz" diye konuştu.