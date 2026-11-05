ÖTV'siz alınabilecek otomobiller belli oldu: En ucuz model 849 bin 100 TL'den başlıyor

ÖTV'siz otomobil listesi güncellendi! Engelli vatandaşların sıfır kilometre otomobil alımlarında yararlandığı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinde 2027 yılı için yeni üst sınır belli oldu. Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak belirlenmesiyle birlikte 2026 yılında 2 milyon 873 bin 900 lira olan üst limit, 3 milyon 673 bin 706 liraya yükseldi. Yaklaşık 800 bin liralık artışla birlikte ÖTV muafiyeti kapsamında tercih edilebilecek otomobiller yeniden gündeme geldi. Fiat Egea Sedan'ın kampanyalı muafiyetli fiyatı 849 bin 100 TL'den başlarken farklı markaların sedan, SUV ve hibrit modelleri de listede yer aldı. İşte ÖTV'siz alınabilecek otomobiller ve fiyatları...