Akaryakıta dev indirim geliyor: Depoları doldurmak için saat verildi
Uluslararası piyasalarda WTI ham petrolün varil fiyatının 87 doların altına gerilemesi ve Brent petrolün 93 dolar seviyelerine düşmesiyle birlikte yurt içinde akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim yapılması bekleniyor. İşte beklenen indirim tutarı ve düşüş sonrası benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar...
ABD ara seçimlerinin ardından Orta Doğu'daki gerilimin azalabileceği beklentisi ve Basra Körfezi'nden petrol ihracatının artması, küresel petrol fiyatlarında sert düşüşü beraberinde getirdi.
Hafta genelinde yüzde 16'ya yakın değer kaybeden petrol fiyatları, son bir ayın en düşük seviyelerine gerileyerek iç piyasada indirim beklentisini doğurdu.
Türkiye'nin rafine ürün fiyatlamasında referans aldığı Brent petrol, seansta 92,80 dolar seviyelerini test ederek düşüş eğilimini sürdürdü.
BENZİNE 6,08 TL İNDİRİM: CUMA GÜNÜ POMPAYA YANSIYACAK
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 6,08 TL indirim yapılacak.
Yaşanan bu gerilemeyle birlikte son dönemde fiyatlara yansıyan artışlar tamamen telafi edilirken, motorin ve LPG gruplarında ise mevcut fiyatların korunması bekleniyor.
İNDİRİM SONRASI ŞEHİR ŞEHİR YENİ BENZİN FİYATLARI
İndirimin pompaya yansımasıyla birlikte benzin fiyatları büyükşehirlerde ve doğu illerinde şu seviyelere gerileyecek:
- İstanbul: 74,42 TL
- Ankara: 75,42 TL
- İzmir: 75,62 TL
- Doğu İlleri: 77,02 TL