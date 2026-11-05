Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
İTO’da üçüncü Şekib Avdagiç dönemi

İTO’da üçüncü Şekib Avdagiç dönemi

Mehmet Ali Parto
04:00, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
İTO’da üçüncü Şekib Avdagiç dönemi
Şekib Avdagiç

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, 270 meclis üyesinden 251'inin oyunu alan Şekib Avdagiç yeniden seçildi. Meclis üyelerinin yüzde 93’ünün oylarını alarak üçüncü kez başkanlık koltuğuna oturan Avdagiç, “Nasıl ki bugüne kadar tek gayemiz ülkemiz ve üyemiz olduysa, önümüzdeki 4 yıl aynı gaye için emek verecek ve ter dökeceğiz” dedi.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden Şekib Avdagiç seçildi. 22'nci Dönem Meclisi, 4 yıl görev yapacak yeni yönetimini belirlemek için İTO'nun Eminönü'ndeki Merkez Binası'nda bir araya geldi. İTO'nun 80 meslek grubunu temsil eden meclis üyeleri, dün 09.00 ile 12.00 saatleri arasında oylarını kullandı. Seçim sonuçlarına göre Avdagiç, 270 Meclis üyesinden 251'inin oyunu aldı. Meclis üyelerinin yüzde 93’ü Avdagiç yönetimine oy vererek güçlü desteğini ortaya koydu. 144 yıllık geçmişe sahip bulunan, 800 bini aşkın İstanbullu firmayı temsil eden İstanbul Ticaret Odası’nın üçüncü kez Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Meclis üyelerinin yüzde 93’ünün oylarını alarak üçüncü kez başkanlık koltuğuna oturdu.

ÖNÜMÜZDEKİ 4 YIL AYNI GAYE İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, İstanbul iş dünyasını ulusal ve küresel ekonominin etkin, dinamik ve öncü aktörü olarak yarınlara hazırlamaya devam edeceklerini belirterek, "Türkiye ekonomisinin gelecek inşasının bir parçası olacağız. Nasıl ki bugüne kadar tek gayemiz ülkemiz ve üyemiz olduysa, önümüzdeki 4 yıl aynı gaye için emek verecek ve ter dökeceğiz" diye konuştu. Seçimlerin büyük bir demokrasi şöleniyle geçtiğini ifade eden Avdagiç, "Hep birlikte hazırlayacağımız projelerle Türkiye Yüzyılı'na da İTO damgasını vuracağız. İstanbul iş dünyasını ulusal ve küresel ekonominin etkin, dinamik ve öncü aktörü olarak yarınlara hazırlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yeni yönetim kurulu

Şekib Avdagiç Başkanlığı'ndaki yeni İTO yönetimi şu isimlerden oluştu: “Ahmet Özer, Ali Tutuk, Bahadır Yaşık, Davut Tolga Batallı, Ercan Özboyacı, Giyasettin Eyyüpkoca, İbrahim Doğan Salman, Murat Hazıroğlu, Yakup Köç, Zeki Akbal."

İTO'nun Meclis Başkanlığı için İsrafil Kuralay ve Rasim Bilgehan yarıştı. Seçimi önde tamamlayan Kuralay, İTO'nun yeni Meclis Başkanı seçildi.

İSO'DA DALGAKIRAN KAZANDI

  • İstanbul Sanayi Odası Başkanlığı seçimlerini Adnan Dalgakıran kazandı. Çekişmeli geçen başkanlık yaraşında Adnan Dalgakıran 86, Ender Yılmaz 67 oy aldı. Adnan Dalgakıran Başkanlığı’ndaki İSO’nın yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Adem Genç, Hakan Hatipoğlu, Mehmet Demezoğlu, Mehmet Metin Akyüz, Murat Çökmez, Mustafa Mertöz, Nuri Gürcan, Osman Sait Günteki, Serdar Urfalılar, Ümit Özüren." Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkan Vekili Mustafa Tecdelioğlu ise İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Başkanlığı'na seçildi.

Zahmeti çok kazancı az: Erzincan'da köylülerin zorlu mesaisi başladı
Gündem
Zahmeti çok kazancı az: Erzincan'da köylülerin zorlu mesaisi başladı
Fon tasfiyesinde yatırımcılara 117,6 milyar TL ödeme yapıldı
Ekonomi
Fon tasfiyesinde yatırımcılara 117,6 milyar TL ödeme yapıldı
İTO Yönetim Kurulu Başkanlığına Şekib Avdagiç yeniden seçildi: Türkiye ekonomisinin gelecek inşasının bir parçası olacağız
Ekonomi
İTO Yönetim Kurulu Başkanlığına Şekib Avdagiç yeniden seçildi: Türkiye ekonomisinin gelecek inşasının bir parçası olacağız
ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇ MODELLERİ VE FİYATLARI KASIM 2026: 1 milyon TL’nin altında hangi araçlar var? Yeni yılda engelli ÖTV’siz araç alımı limiti ne kadar olacak?
Ekonomi
ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇ MODELLERİ VE FİYATLARI KASIM 2026: 1 milyon TL’nin altında hangi araçlar var? Yeni yılda engelli ÖTV’siz araç alımı limiti ne kadar olacak?

Başlıklar :İTOŞekib AvdagiçSeçim
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaKüresel GündemOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026