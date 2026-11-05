İTO’da üçüncü Şekib Avdagiç dönemi

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden Şekib Avdagiç seçildi. 22'nci Dönem Meclisi, 4 yıl görev yapacak yeni yönetimini belirlemek için İTO'nun Eminönü'ndeki Merkez Binası'nda bir araya geldi. İTO'nun 80 meslek grubunu temsil eden meclis üyeleri, dün 09.00 ile 12.00 saatleri arasında oylarını kullandı. Seçim sonuçlarına göre Avdagiç, 270 Meclis üyesinden 251'inin oyunu aldı. Meclis üyelerinin yüzde 93’ü Avdagiç yönetimine oy vererek güçlü desteğini ortaya koydu. 144 yıllık geçmişe sahip bulunan, 800 bini aşkın İstanbullu firmayı temsil eden İstanbul Ticaret Odası’nın üçüncü kez Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Meclis üyelerinin yüzde 93’ünün oylarını alarak üçüncü kez başkanlık koltuğuna oturdu.

ÖNÜMÜZDEKİ 4 YIL AYNI GAYE İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, İstanbul iş dünyasını ulusal ve küresel ekonominin etkin, dinamik ve öncü aktörü olarak yarınlara hazırlamaya devam edeceklerini belirterek, "Türkiye ekonomisinin gelecek inşasının bir parçası olacağız. Nasıl ki bugüne kadar tek gayemiz ülkemiz ve üyemiz olduysa, önümüzdeki 4 yıl aynı gaye için emek verecek ve ter dökeceğiz" diye konuştu. Seçimlerin büyük bir demokrasi şöleniyle geçtiğini ifade eden Avdagiç, "Hep birlikte hazırlayacağımız projelerle Türkiye Yüzyılı'na da İTO damgasını vuracağız. İstanbul iş dünyasını ulusal ve küresel ekonominin etkin, dinamik ve öncü aktörü olarak yarınlara hazırlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yeni yönetim kurulu

Şekib Avdagiç Başkanlığı'ndaki yeni İTO yönetimi şu isimlerden oluştu: “Ahmet Özer, Ali Tutuk, Bahadır Yaşık, Davut Tolga Batallı, Ercan Özboyacı, Giyasettin Eyyüpkoca, İbrahim Doğan Salman, Murat Hazıroğlu, Yakup Köç, Zeki Akbal."

İTO'nun Meclis Başkanlığı için İsrafil Kuralay ve Rasim Bilgehan yarıştı. Seçimi önde tamamlayan Kuralay, İTO'nun yeni Meclis Başkanı seçildi.

İSO'DA DALGAKIRAN KAZANDI

İstanbul Sanayi Odası Başkanlığı seçimlerini Adnan Dalgakıran kazandı. Çekişmeli geçen başkanlık yaraşında Adnan Dalgakıran 86, Ender Yılmaz 67 oy aldı. Adnan Dalgakıran Başkanlığı’ndaki İSO’nın yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Adem Genç, Hakan Hatipoğlu, Mehmet Demezoğlu, Mehmet Metin Akyüz, Murat Çökmez, Mustafa Mertöz, Nuri Gürcan, Osman Sait Günteki, Serdar Urfalılar, Ümit Özüren." Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkan Vekili Mustafa Tecdelioğlu ise İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Başkanlığı'na seçildi.

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