40 ton e-atığı ekonomiye kazandırdı

Elektronik atıklar, yalnızca çevresel kirlilik açısından değil, içerdikleri değerli metaller ve yeniden ekonomiye kazandırılabilecek stratejik ham maddeler nedeniyle de önem taşıyor. Geri dönüşüm yoluyla bu kaynakların yeniden kullanılmasının yanı sıra döngüsel ekonomiye ve sürdürülebilir üretime katkı sağlıyor. Vodafone Türkiye, WWF-Türkiye ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürüttüğü "Dünya İçin Lazım" projesiyle bugüne kadar 40 ton elektronik atığı geri dönüşüme kazandırırken, doğayı koruma eğitimleriyle 87 bini aşkın kişiye ulaştı.

TUZLA'DA DÖNÜŞÜM TESİSİ

Toplanan atıklar, şirketin lisanslı geri dönüşüm ortağı Ouno Green Campus'te işleniyor. Bu kapsamda veri güvenliği sağlanarak plastik, kablo, ambalaj ve değerli metaller geri kazanılıyor. Projenin sonuçları ve şirketin sürdürülebilirlik yaklaşımı, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel'in katılımıyla İstanbul Tuzla'da düzenlenen toplantıda paylaşıldı. Ouno tesisindeki geri dönüşüm sürecinin detayları da basın mensuplarıyla paylaşıldı. Süel, Türkiye'nin bu yıl Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne (COP31) ev sahipliği yaparak küresel iklim mücadelesinin merkezinde yer almaya hazırlandığını söyledi. Süel, projenin COP31'de yerli ve yabancı katılımcılara tanıtılacağı bilgisini de verdi.

Hasan Süel

1 TL YATIRIM 4,56 TL'LİK DEĞER ÜRETTİ

Doğa Elçileri adlı alt programı hayata geçirdiklerini ve ekosistemlerinde dönüşümü başlatacak 21 Doğa Elçisi belirlediklerini aktaran Süel, şunları kaydetti: "7-14 yaş arası çocuklar başta olmak üzere ebeveynler ve eğitmenlere yönelik eğitimler ve dijital içeriklerle geniş katılımlı bir etki alanı oluşturuyoruz. Bugüne kadar 40 ton e-atığı geri dönüşüme kazandırdık. Bu, bir hanenin 71 aylık elektrik tüketimine eş değer. Aynı zamanda 345 yetişkin ağacın bir yılda temizleyebileceği miktarda karbon salımına karşılık geliyor. Doğayı koruma eğitimleriyle 87 bini aşkın kişiye ulaştık. Bunun 57 binini çocuklar oluşturuyor. Diğer yandan projemize yapılan her 1 liralık yatırım 4,56 liralık sosyal değer üretti."

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