Deprem konutunda yüzde 74 peşin indirimi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen hak sahiplerinin konut ve iş yerlerine ilişkin borçlandırma işlemlerinin ayrıntılarını açıkladı. Buna göre, vatandaşlar işlemlerini e-Devlet üzerinden başlatabilecek, ödeme yöntemlerini Ziraat Bankası aracılığıyla belirleyebilecek. Konut hak sahiplerine 18 yıl vadeli taksitlendirme veya indirimli peşin ödeme seçenekleri sunulacak. Peşin ödemelerde konutlar için yüzde 74, iş yerleri için yüzde 48 indirim uygulanacak.

KONUTLARDA AYLIK TAKSİT 8 BİN 750 TL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 11 Şubat 2026'da açıklanan ödeme planına göre, bir afet konutunun taksitli satış bedeli 1 milyon 890 bin TL olarak belirlenirken, aylık sabit taksit tutarı 8 bin 750 TL oldu. Bu konutların peşin satış bedeli ise 484 bin TL olarak açıklandı. Köy evlerinde ise 1 milyon 750 bin TL olan taksitli satış bedeline karşılık, aylık 8 bin 100 TL ödeme öngörüldü. Köy evlerini peşin almak isteyen hak sahipleri için satış tutarı 448 bin TL olarak belirlendi. Her iki konut türünde de ödemeler anahtar tesliminden iki yıl sonra başlayacak ve faizsiz olarak 18 yıla yayılacak.

İŞ YERLERİNDE BORCUN YÜZDE 52'Sİ ÖDENECEK

Depremde iş yerleri yıkılan hak sahipleri de peşin ödeme indiriminden yararlanabilecek. İş yerleri için yüzde 48 indirim uygulanırken, ödenecek tutar hak sahibinin borçlandırma bedeline göre değişecek. Örneğin, 2 milyon TL borcu bulunan bir iş yeri sahibi, peşin ödemeyi tercih etmesi halinde 960 bin TL indirimden yararlanarak borcunu 1 milyon 40 bin TL'ye kapatabilecek. İş yerlerinde konutlardan farklı olarak büyüklük ve maliyete göre değişen borçlandırma bedelleri esas alınacak.

SON TARİH 31 ARALIK 2026

Hak sahipleri, borçlandırma işlemleri için e-Devlet'teki "Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" hizmetine giriş yapacak. Deprem olayı olarak "Kahramanmaraş Pazarcık" seçildikten sonra taşınmazın bulunduğu il ve ilçe bilgileri girilecek. Aydınlatma metninin onaylanması ve kura bilgilerinin kontrol edilmesinin ardından Ziraat Bankası'na yönlendirme yapılacak. Banka üzerinden vadesiz afet konutu hesabı açılarak taksitli ödeme işlemleri gerçekleştirilebilecek. Borcunu indirimli olarak peşin kapatmak isteyen hak sahiplerinin ise Ziraat Bankası şubelerine başvurarak işlemlerini 31 Aralık 2026'ya kadar tamamlaması gerekecek.

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