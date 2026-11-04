Altının kilogram fiyatı 6 milyon 516 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 340 bin lira, en yüksek 6 milyon 516 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 3,3 artışla 6 milyon 516 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 305 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 34 milyon 121 bin 626,53 lira, işlem miktarı ise 1086,54 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 333 milyon 681 bin 981,43 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Albayrak Döviz ve Altın Yetkili Müessese, BLZ Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Ekonomi

Altını olanlar ve borcu olanlar dikkat: Piyasaları sarsacak '7 bin TL' tahmini