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Güneydoğu Anadolu'nun pamuğu COP31'de dünya vitrinine çıkacak

Güneydoğu Anadolu'nun pamuğu COP31'de dünya vitrinine çıkacak

12:13, 04/11/2026, Çarşamba
AA
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Güneydoğu Anadolu'nun pamuğu COP31'de dünya vitrinine çıkacak
Bölgede 5 yıldır uygulanan proje kapsamında 500 bin dekarı aşkın alanda dünya pamuk standartlarına uygun üretim modeli hayata geçirildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde uygulanan "İyi Pamuk Projesi", Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında uluslararası alanda tanıtılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) Başkanlığı koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle yürütülen proje, Türkiye'nin toplam pamuk üretiminin yarısından fazlasının gerçekleştirildiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde üretim verimliliğini artırmayı ve tarımsal girdileri azaltmayı hedefliyor.

Ziraat mühendisleri, tarım danışmanları ve saha kontrol elemanları, üretim sürecinde çiftçilere destek veriyor.

Gübre kullanımında yaklaşık yüzde 30, sulamada yüzde 45 tasarruf sağlanan proje kapsamında verimde ise yüzde 20 artış elde edildi.

İklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerine karşı dayanıklılığı artırmayı amaçlayan projeyle, toprak sağlığının ve biyolojik çeşitliliğin korunması da hedefleniyor.

"2 bin 100 üretici İyi Pamuk Projesi'ni uyguluyor"

GAP BKİ Başkanı Hasan Maral, AA muhabirine, proje sayesinde bölgenin verimli ovalarında önemli sonuçlar elde edildiğini söyledi.

Projenin özellikle Şanlıurfa ve Diyarbakır ovalarındaki pamuk üretimine ciddi katkı sağladığını belirten Maral, daha az gübre, ilaç ve su kullanımıyla verimli sonuçlar alındığını ifade etti.

Projenin daha geniş alanlara yayılması için çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Maral, şöyle konuştu:

"GAP Bölge Kalkınma İdaresi olarak 2017 yılından bu yana entegre kaynak verimliliği adı altında çatı bir program uyguluyoruz. Amacımız, bölgede yoğun bir şekilde üretilen tarım ürünlerinin katma değerinin artırılması, aynı zamanda da girdilerin düşürülmesini içeriyor.

Ülkemizin en önemli pamuk üretim merkezlerinden biri olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 'iyi pamuğu' biz odağımıza aldık. Dünyada uluslararası standardı var. Bu standardın da katı kriterleri var. Biz son 5 yıllık periyotta başarılı bir şekilde bölgemizde bu standardı yaygınlaştırmaya başladık."

Maral, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile birlikte büyük ölçekli bir proje yürüttüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede şu anda Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 500 bin dekarı aşkın bir alanda iyi pamuk üretimi yapılmaya başlandı. 2 bin 100'den fazla üreticimiz şu anda bölgede iyi pamuk üretimi yapıyor. Bu çok önemli bir gösterge. Tabii bu gelinen aşama ilgili otoritenin de dikkatini çekiyor.

Malumunuz bu yıl COP31'in ev sahibi Türkiye olacak. Ülkemizde marka işler de COP31'e taşınacak. Bu doğrultuda yürütmüş olduğumuz iyi pamuk uygulamaları da ses getiren bir proje olması hasebiyle ilgi odağı haline geldi. Projenin başarısı ve elde ettiği neticeler ortada. Biz bu sonuçların COP31 arenasına taşınmasından heyecan duyuyoruz. COP31'de Güneydoğu Anadolu pamuğu, iyi pamuk standartlarında yoğun bir şekilde konuşulacak."

Başlıklar :"İyi Pamuk Projesi"COP31GAP BKİ Başkanı Hasan Maralİklim Değişikliği Çerçeve SözleşmesipamukŞanlıurfa
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