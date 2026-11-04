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Maaşları asgari ücreti katladı: 536 bin kadın işten ayrılmak zorunda kaldı

Maaşları asgari ücreti katladı: 536 bin kadın işten ayrılmak zorunda kaldı

12:08, 04/11/2026, Çarşamba
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Maaşları asgari ücreti katladı: 536 bin kadın işten ayrılmak zorunda kaldı
Bakıcı maliyetlerinin fahiş seviyelere ulaşması ise çalışanları istifa etmeye zorluyor.

Türkiye'de yükselen bakıcı maliyetleri çalışma hayatında radikal kararlara yol açıyor. TÜİK verileri ve piyasa araştırmaları, bakım giderlerinin tek çalışan maaşını aşması sebebiyle aile bireylerinin işten ayrılarak bakıcılık rolünü üstlendiğini, bu kapsamda 536 bin kadının istihdamdan çekildiğini gösteriyor.

Nüfusun yaşlanması ve yaşam maliyetlerinin artmasıyla birlikte bakım sektörü Türkiye’de ciddi bir krize dönüşüyor. TÜİK’in 2025 ve 2026 verilerinden derlenen habere göre, Türkiye'de çalışma çağındaki her 10 kişiden 4'ü bir başkasının bakım sorumluluğunu üstleniyor.

Bakıcı maliyetlerinin fahiş seviyelere ulaşması ise çalışanları istifa etmeye zorluyor.

İSTANBUL'DA BAKICI MAAŞLARI 80 BİN LİRAYA ULAŞTI

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; 2026 yılı İstanbul piyasa verilerine göre, gündüzlü çocuk bakıcısı ücretleri 35 bin TL ila 50 bin TL, yatılı çocuk bakıcıları ise 45 bin TL ila 60 bin TL bandında seyrediyor.

Yaşlı ve hasta bakımında rakamlar daha da yükselerek gündüzlü hizmette 65 bin TL'ye, yatılı bakımda ise 80 bin TL'ye kadar çıkıyor.

BAKIM SIKINTISI NEDENİYLE 536 BİN KADIN İSTİHDAMDAN ÇEKİLDİ

Bakım maliyetinin çalışan bir bireyin aylık net gelirini aşması, aileleri
"çalışmak mı yoksa bakımı üstlenmek mi"
ikilemiyle baş başa bırakıyor.

TÜİK iş gücü verilerine göre, iş gücüne dahil olmayan kadınların 536 bini çocuk veya yetişkin bakımı yükü nedeniyle çalışma hayatını sonlandırmak zorunda kaldı.

AİLELERİN YÜZDE 83'Ü PROFESYONEL HİZMET ALAMIYOR

Araştırmaya göre, çalışanların yüzde 83'ü yüksek maliyetler nedeniyle profesyonel çocuk bakımı hizmeti kullanamıyor.

Hizmet almayanların yüzde 50,8'i bakım işini kendisi veya eşi üzerinden çözerken; profesyonel hizmetin yerini aile içi ücretsiz emek alıyor.

Benzer kriz nüfusun yaşlanmasıyla birlikte küresel ölçekte de derinleşiyor.



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