2027 sanayi yılı olacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2027 bütçesi görüşmesini gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ay görevi, yerli çip, kuantum bilgisayar ve sanayi yatırımlarına ilişkin takvimi açıkladı. Bakanlığın bütçesine ilişkin 2027 öngörüsü 368 milyar 669 milyon lira olarak açıklandı.

İLK UZAY ARACIMIZ SENEYE FIRLATILACAK

Sunumda yer verilen detaylara göre, yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına sahip Ay uzay aracı 2027'nin ilk yarısında fırlatılacak. Ardından Ay'ın 100 kilometre üzerindeki yörüngeye yerleşecek. Yer gözlem İMECE-2 ve İMECE-3 uyduları ise 2027 ve 2028'in son çeyreklerinde gönderilecek.

YAPAY ZEKÂYA YERLİ ALTYAPI

Türkçe BİLGE dil modeli farklı sektörlerde kullanılacak. Yerli yapay zekâ destekli navigasyon 2027'de devreye alınacak. İki yılda 5 milyon kişiye yapay zekâ okuryazarlığı eğitimi verilecek. 10 bin ileri uzman ve 100 bin uygulama profesyoneli yetiştirilecek. En az 2 bin kamu veri seti erişime açılacak, veri merkezlerinin gücü 1 gigavata çıkarılacak.

YERLİ KUANTUM VE ÇİP TEKNOLİLERİ

Süper bilgisayar altyapısına 2027'de 54 kübitlik kuantum bilgisayar eklenecek. En az 5 kübitlik yerli işlemci prototipi geliştirilecek. Yeni tesisler kurularak çip üretimi genişletilecek. Hidrojen teknolojileri geliştirilen 800 kilometre menzilli ticari kamyonun 2027'de yola çıkması hedefleniyor.

ÇELİK KUBBE'YE SİPER-2 TAKVİYESİ

Türkiye'nin hava savunmasını güçlendirmek amacıyla geliştirilen Çelik Kubbe projesinde yeni aşamaya geçiliyor. Uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER-2'nin seri üretimine 2027'de başlanacak. Sistem, farklı irtifa ve menzillerdeki hava tehditlerine karşı oluşturulan çok katmanlı savunma mimarisinin uzun menzilli unsurlarından biri olacak.

YENİ TİCARET ALANLARI

OSB, endüstri bölgesi ve sanayi sitelerine 53 milyar lira ayrılması öngörülüyor. Bu yıl tamamlanacak 13 OSB ve 4 sanayi sitesi projesiyle 30 bin kişilik istihdam kapasitesi oluşturulacak. AB'nin karbon düzenlemesi için gerekli emisyon doğrulama hizmetleri 2027'den itibaren TSE tarafından sunulacak. Ankara Kalite Kampüsü'nde test, analiz ve belgelendirme hizmetleri birleştirilecek. Yurt dışından alınan bazı laboratuvar hizmetleri Türkiye'de verilecek.

Türkiye, Antalya'da düzenlenecek COP31 kapsamında az gelişmiş ülkelerin yeşil sanayiye geçişini hızlandıracak yeni bir mekanizmayı hayata geçirecek. Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası ile yürütülen girişim ilk aşamada 10 ülkede uygulanacak.

YATIRIMLARA ULUSLARARASI GÜVENCE

Türkiye, yabancı yatırımları artırmak ve Türk şirketlerinin yurt dışındaki faaliyetlerini güvenceye almak amacıyla yatırım koruma anlaşmalarını genişletiyor. Bugüne kadar 115 ülkeyle imzalanan anlaşmalar, yatırımcıların ayrımcı uygulamalara karşı korunmasını ve yatırım uyuşmazlıklarının belirli kurallarla çözülmesini amaçlıyor. Kazakistan ile mevcut anlaşma 14 Mayıs 2026'da güncellendi. Körfez İşbirliği Konseyi ile müzakereler tamamlanırken Birleşik Krallık ve Endonezya ile görüşmeler sürüyor.

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