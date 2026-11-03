İstanbul’un 4. köprüsü

İstanbul Sazlıdere Köprüsü’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Gergin eğik askılı sistemle inşa edilen köprü, 196 metre yüksekliğinde elmas geometrisine sahip iki kuleyle tasarlandı. Köprünün ana açıklığı 440 metre, yan açıklıkları ise 210’ar metre olacak. Ana köprü uzunluğu 860 metre olarak planlanırken, yaklaşım viyadükleriyle birlikte toplam uzunluk bin 618 metreye ulaşacak. Toplam 46 metre tabliye genişliğine sahip köprü, 4 gidiş ve 4 geliş olmak üzere 8 şeritli olarak tasarlandı. Sazlıdere Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Nakkaş-Başakşehir kesiminin önemli yapılarından biri olarak öne çıkıyor. Projenin, Başakşehir Kavşağı üzerinden Kuzey Marmara Otoyolu’na, Bahçeşehir bağlantı yolu üzerinden de TEM İstanbul-Edirne Otoyolu’na bağlanması hedefleniyor.

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