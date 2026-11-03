TURQUALITY desteğinde beş kat artış

Türk markalarının dünya pazarlarında büyümesini amaçlayan Marka ve TURQUALITY destek programlarını yeniden düzenlemek için çalışma yürütülüyor. Hazırlanan taslağa göre, şirketlere bir yılda verilebilecek devlet desteğinin üst sınırı Marka Destek Programı'nda 50 milyon liradan 246,6 milyon liraya, TURQUALITY programında ise 100 milyon liradan 493,3 milyon liraya çıkarılacak. Böylece her iki programdaki destek üst sınırı yaklaşık beş katına yükselecek. Ancak şirketlerin bu desteklerden yararlanabilmesi için yerine getirmesi gereken koşullar da değişecek.

PERFORMANS ÖNEMLİ KRİTER

Yeni düzenlemeyle devlet desteğine başvurmak isteyen şirketlerde aranan ihracat miktarı artırılacak. Mevcut uygulamada şirketlerin son üç yılda yıllık ortalama en az 3 milyon dolarlık ihracat yapmış olması gerekirken bu tutarın 5 milyon dolara çıkarılması planlanıyor. Bazı başvuru şartlarından muaf tutulmak için son bir yılda yapılması gereken ihracat miktarı da 10 milyon dolardan 15 milyon dolara yükseltilecek. Ayrıca bir şirkete yılda verilecek toplam devlet desteği, o yıl yaptığı ihracatın yarısını geçemeyecek. Bu son kuralın 1 Ocak 2027'den itibaren yapılacak başvurularda uygulanması öngörülüyor.

YABANCI MÜŞTERİYİ GETİRENE 5 MİLYON LİRA

Bakanlığın üzerinde çalıştığı bir diğer yenilik, Türk şirketlerinin yurt dışındaki müşterilerini Türkiye'de ağırlamasına yönelik olacak. Buna göre şirketlerin yabancı alıcıları ve kamu kurumu temsilcileri için Türkiye'de düzenleyecekleri tanıtım ve iş görüşmesi organizasyonlarında ulaşım, konaklama, tercümanlık ve organizasyon gibi giderler devlet tarafından desteklenebilecek. En fazla beş günlük faaliyetler için 5 milyon liraya kadar destek sağlanması planlanıyor. Şirketlerin yurt dışındaki mağaza ve satış noktalarında ürünlerini tanıtmak amacıyla oluşturacakları özel sergileme alanlarının giderleri de destek kapsamına alınacak.

FUARA GİTMEYEN ŞİRKETE YAKIN TAKİP

Taslakta yurt dışında düzenlenen Türk İhraç Ürünleri Fuarları'na katılım için yeni kurallar da bulunuyor. Bakanlığın uygun gördüğü fuarlara katılan şirketlere verilen destek oranı 25 puan artırılacak. Buna karşılık, katılımı uygun görülmesine rağmen geçerli bir mazereti olmadan fuara gitmeyen şirketin ilgili markası için yeni destek başvuruları bir yıl süreyle kısıtlanabilecek. Ayrıca şirketlerin devlet desteğiyle satın alacağı veya kiralayacağı yazılımların belirli bir teknolojik ürün belgesine sahip olması şartı getirilecek.

KULLANILMAYAN HAK İÇİN EK SÜRE

Yeni düzenlemeyle şirketlerin yurt dışında faaliyet gösterdikleri ülkeler için yararlandıkları desteklerin süresi de yeniden ele alınacak. Mevcut sistemde belirli bir ülke için beş yıllık destek süresi bulunurken taslakta, bu dönem içinde destek ödemesi yapılmayan yılların belirli koşullarla sürenin sonuna eklenmesine imkân tanınacak. Bu haktan her ülke için yalnızca bir kez yararlanılabilecek. Şirketlerin markalarını büyütmek ve işlerini geliştirmek amacıyla hazırlattıkları planlara verilen devlet desteğinin üst sınırı da 2,4 milyon liradan yaklaşık 11,8 milyon liraya yükseltilecek. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce yapılan harcamalar için ise şirketlerin lehine olan kurallar uygulanacak.

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