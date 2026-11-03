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Rotalar mercek altında

Rotalar mercek altında

Oğuzhan Ürüşan
04:00, 03/11/2026, Salı
Yeni Şafak
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Rotalar mercek altında
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Türkiye, tehlikeli yük taşımacılığında risk haritalarından yararlanıyor.

AFAD, bu amaçla geliştirdiği yerli sistem ile sahada akaryakıt, LPG ve amonyak taşımacılığını mercek altına aldı. Bu sayede olası kazaların insanlara ve çevreye etkileri önceden tespit edilebilecek. Daha düşük riskli yolların belirlenmesi sağlanacak. Ayrıca güvenlik birimleri ile irtibat kurarak güzergâh tedbirleri koordine edilebiliyor. Yeni Şafak'ın edindiği bilgilere göre Marmara Bölgesi'ndeki haritalandırma çalışmaları tamamlandı. Bölgedeki kara, deniz ve demir yolları değerlendirildi. Taşımacılık faaliyetlerinin oluşturabileceği tehlikeler tek tek ele alındı. Çalışmalarda Türkiye'nin stratejik konumu da dikkate alındı. Bu kapsamda Avrupa ile Asya arasındaki geçişler önem taşıyor. Bu sebeple tehlikeli yük taşımacılığındaki güvenlik ihtiyaçları da artmış durumda. Henüz Orta Koridor hayata geçirilmeden önce ulaşım altyapı güçlendirilecek. İstanbul'da tehlikeli yük trafiğine özel önlemler uygulanıyor. Akaryakıt taşıyan araçlar merkezi güzergâhlardan uzak tutuluyor. Birinci ve ikinci köprülerde geçiş kısıtlamaları bulunuyor.

TANKERLER ÜÇÜNCÜ KÖPRÜYE YÖNLENDİRİLİYOR

Tehlikeli yükler Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yönlendiriliyor. Bu araçlar için geçiş izni şartları uygulanıyor. Şehir içindeki yoğun yollar da ele alınıyor. Uygun güzergâhlarda çevre yollarına yönlendirme yapılıyor. Böylece şehir merkezlerindeki tehlikenin azaltılması hedefleniyor.

GÜZERGÂHLAR RİSK PUANIYLA KARŞILAŞTIRILIYOR

AFAD'ın sistemi farklı yolları karşılaştırma imkânı sunuyor. Tek belirleyici etken, yol uzunluğu olmuyor. Ayrıca çevredeki yerleşimler ve ekonomik faaliyetler de değerlendiriliyor. Yangın, patlama ve zehirli sızıntılar hesaba katılıyor. Her güzergâh için risk puanı oluşturulabiliyor. Böylece daha az tehlikeli yollar belirlenebiliyor. Haritalar önleyici tedbirlerin planlanmasında kullanılıyor.

Güvenlik birimleri arasında koordinasyon

  • Tehlikeli yük taşımacılığının takibinde ayrıca kurumlar arasında koordinasyon da sağlandı. Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik sürece dahil edildi. Birimler arasında gerekli iletişim altyapısı bulunuyor. Kara ve deniz taşımacılığındaki riskler masaya yatırılıyor. Olası kazalara karşı hazırlıkların güçlendirilmesi sağlanıyor.

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Başlıklar :AkaryakıtTankerEkonomiDenetim
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