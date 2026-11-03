RES'te 7 projenin ihalesi tamam

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 7 proje için toplam 1500 megavatlık rüzgar enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları yarışmaları 11 şirketin katılımıyla yapıldı. Sivas, Balıkesir, Manisa ve Kütahya'da toplam 1500 megavat gücündeki 7 projenin elektrik bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla düzenlenen yarışmalarda tavan fiyat kilovatsaat başına 5,50, taban fiyat ise 3,50 avro/sent olarak belirlendi. Bakanlıkta yapılan yarışmalar kapsamında, toplam 4 başvuruyla 320 megavat kapasite için düzenlenen "R26-Sivas RES" yarışmasında en iyi teklif megavat başına 30 bin avro katkı payıyla Metgün verdi. Toplam 4 başvuruyla 140 megavat kapasite için yapılan "R26-Balıkesir-1 RES" yarışmasında ise megavat başına 42 bin avro katkı payıyla en iyi teklif Poyraz'dan geldi. 235 megavat kapasite için gerçekleştirilen "R26-Balıkesir-2 RES" yarışmasında en iyi teklifi veren Egesa oldu.

BALIKESİR-4'TE 32 TUR

170 megavat kapasite için gerçekleştirilen "R26-Balıkesir-3 RES" yarışmasında en iyi teklifi megavat başına 20 bin avro katkı payıyla Fe Girişim sundu. 140 megavat kapasite "R26-Balıkesir-4 RES" yarışmasında en iyi teklifi Fe Girişim verdi. Bu alan için kıyasıya geçen yarışma 32 tur sürdü. 235 megavat kapasite için yapılan "R26-Manisa RES" yarışmasında ise megavat başına 16 bin avro katkı payıyla en iyi teklifi Egesa verdi. 260 megavat kapasiteli "R26-Kütahya RES" yarışmasında en iyi teklif megavat başına

72 bin avro katkı payıyla Ecogreen Elektrik'ten geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yapılan yarışmalar sonucunda KDV dahil toplam 75,5 milyon avro katkı bedeli ortaya çıktığını bildirdi.

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