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Yeşil dönüşüme 2.5 trilyon lira

Yeşil dönüşüme 2.5 trilyon lira

Cabir Turğut
04:00, 03/11/2026, Salı
Yeni Şafak
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Yeşil dönüşüme 2.5 trilyon lira
Kaan Gür

Akbank, 2030 yılı için belirlenen 800 milyar lira tutarındaki sürdürülebilir finansman hedefini 2026'nın üçüncü çeyreği itibarıyla 905 milyar liraya ulaşarak aştı. Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, "Türkiye'nin dönüşüm ihtiyacını ve önümüzdeki dönemin yatırım gereksinimlerini dikkate alarak, 2030 sürdürülebilir finansman hedefimizi 2,5 trilyon liraya yükseltiyoruz" dedi.

Akbank, Türkiye'nin ev sahipliğinde, 9-20 Kasım 2026'da Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) öncesinde yeni dönem önceliklerini açıkladı. İstanbul'da düzenlenen toplantıda gazetecilerle bir araya gelen Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, 2030 yılı için belirledikleri 800 milyar lira tutarındaki sürdürülebilir finansman hedefini 2026'nın üçüncü çeyreği itibarıyla 905 milyar liraya ulaşarak aştıklarını belirtti. Gür, "Türkiye'nin dönüşüm ihtiyacını ve önümüzdeki dönemin yatırım gereksinimlerini dikkate alarak, 2030 sürdürülebilir finansman hedefimizi 2,5 trilyon liraya yükseltiyoruz. Bizim için sürdürülebilir finansmanda önemli olan finansmanın büyüklüğünün yanı sıra reel ekonomide yarattığı somut etkidir" diye konuştu. Gür, yeni yeşil kredi kullandırımlarının yüzde 50'sini sanayinin dönüşümüne yönlendirmeyi amaçladıklarına dikkat çekti.

DÖRT ÖNCELİKLİ ALAN BELİRLENDİ

COP31 çalışmalarında "sanayinin yeşil dönüşümü", "sürdürülebilir tedarik zincirleri", "elektrifikasyon ve sürdürülebilir iklimlendirme" ile "mavi finansman" başlıklarına odaklandıklarını anlatan Gür, şöyle devam etti: "Bu alanların her biri, Türk ekonomisinin farklı dönüşüm ihtiyaçlarına karşılık geliyor. Dönüşüm yatırımlarının hayata geçmesi için finansman sağlamak kadar işletmelerin ihtiyaçlarını anlamak, doğru teknolojilere yönelmelerine yardımcı olmak ve teknik uzmanlığı iş birlikleriyle bir araya getirmek de gerekiyor. Akbank olarak biz de müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştiriyor, tüm paydaşlarımızla iş birliğimizi güçlendiriyoruz."

70 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı

  • Avrupa Birliği’nin karbon düzenlemeleri, artan enerji maliyetleri ve ihracat pazarlarının değişen beklentileri, sanayide yeşil dönüşümü zorunlu hale getiriyor. Türkiye’nin net sıfır hedefine ulaşması için yalnızca çelik, çimento, alüminyum ve gübre sektörlerinde 70 milyar dolar yatırım yapılması gerekiyor. Akbank, şirketlerin dönüşüm ihtiyaçlarını ve yatırım kapasitelerini belirlemek amacıyla 2025’te Yeşil Dönüşüm Skoru’nu devreye aldı. Kredi süreçlerine ve yönetim kurulu kararlarına dahil edilen sistemle bugüne kadar 500’ü aşkın şirket değerlendirildi. Banka, standart kredi paketleri yerine şirketlerin ihtiyaçlarına ve yatırımların teknik gerekliliklerine uygun finansman modelleri geliştiriyor.

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Başlıklar :AkbankEkonomiKaan Gür
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