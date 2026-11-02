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Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

23:14, 02/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 23:29, 02/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
Ahmet Nazif Zorlu

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Zorlu’nun cumartesi günü yoğun bakıma alındığı, kaldırıldığı hastanede kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

Türkiye'nin önde gelen iş adamlarından Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti.

Zorlu’nun cumartesi günü yoğun bakıma alındığı, bir süredir kanser tedavisi gördüğü ve bugün akşam saatlerinde İstanbul’daki Göztepe Memorial Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Zorlu Holding'den yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Zorlu’yu bugün, bir süredir tedavi gördüğü hastanede kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ahmet Nazif Zorlu kimdir?

Ahmet Nazif Zorlu, 1944 yılında Denizli’nin Babadağ ilçesinde dünyaya geldi. Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Zorlu, iş hayatına ailesinin tekstil sektöründeki faaliyetleriyle başladı. Genç yaşlarda ticarete atılan Zorlu, ailesinin tekstil alanındaki girişimlerini zamanla sanayi yatırımlarına dönüştürdü.

İlk tekstil mağazasını Trabzon’da açan Zorlu, 1970 yılında şirket merkezini İstanbul’a taşıdı. Ağabeyi Zeki Zorlu ile birlikte Zorlu Holding’in temellerini atan iş adamı, 1976 yılında Korteks’i kurarak üretim alanındaki yatırımlarını genişletti. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerini 1990 yılında Zorlu Holding çatısı altında birleştirdi.

Ahmet Nazif Zorlu’nun iş hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri, 1994 yılında Vestel’i bünyesine katması oldu. Bu yatırımla birlikte tekstil alanındaki faaliyetlerinin yanı sıra elektronik ve beyaz eşya sektörlerinde de büyüyen Zorlu, grubun farklı iş kollarına açılmasını sağladı.

Tekstil sektöründe başlayan girişimcilik faaliyetlerini yıllar içinde farklı alanlara taşıyan Zorlu’nun liderliğinde büyüyen grup; tekstil, elektronik, beyaz eşya, enerji, gayrimenkul, metalurji ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösterdi. Vestel ve Korteks, grubun öne çıkan şirketleri arasında yer aldı. Türkiye’nin yanı sıra uluslararası pazarlarda da yatırımlarını sürdüren Zorlu Grubu, ülkenin önemli sanayi kuruluşlarından biri haline geldi.

İş dünyasındaki faaliyetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmalarına da önem veren Ahmet Nazif Zorlu, 1999 yılında Mehmet Zorlu Eğitim, Sağlık, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı’nı kurdu. Vakıf aracılığıyla eğitim, kültür, sağlık ve sosyal yardım alanlarında çalışmalara katkı sağladı.

Türkiye’nin önde gelen sanayicileri arasında yer alan Ahmet Nazif Zorlu, tekstil sektöründe başladığı iş hayatını farklı alanlardaki yatırımlarla büyüterek Zorlu Holding’i uluslararası ölçekte faaliyet gösteren bir şirketler topluluğuna dönüştürdü.


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Başlıklar :Ahmet Nazif ZorluZorlu HoldingVefat
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