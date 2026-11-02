İstanbul'u terk edip köye yerleşmişti: Ünlü oyuncu çevreyi kirletenlere isyan etti
Memleketi İznik'te doğayla iç içe bir yaşam süren ünlü oyuncu Burcu Kara, İznik Gölü sahilinde çöpleri temizledi. Çevreyi kirletenlere karşı tepki gösteren oyuncu, “İnsanların bencilliği, çocuklarının, torunlarının geleceğine kıymet vermemesi benim için anlaşılamaz bir durum” dedi.
Oyuncu Burcu Kara, doğayla iç içe vakit geçirmek için ailesiyle birlikte yaz aylarını geçirdiği İznik'te çevreyi kirletenlere tepki gösterdi.
Burcu Kara, sahil boyunca çevreye atılan atıkları kendi elleriyle topladı. Yaşananlara sosyal medya hesabından da dikkat çeken oyuncu, doğanın korunması gerektiğini hatırlatarak çevre duyarlılığı çağrısında bulundu.
Çevreyi kirletenlere sitem eden oyuncu, yalnızca bugünün değil, gelecek kuşakların da düşünülmesi gerektiğine işaret etti.
Kara, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Her gün aynı manzara. İnsanların bencilliği, kendinden sonrakini asla düşünmemesi, çocuklarının, torunlarının geleceğine kıymet vermemesi benim için anlaşılamaz bir durum! Doğayı sevmeyen benim nazarımda insan değildir.
İznik Gölü böyle. Suyu da çekiliyor her gün. Geri dönülemez konular bunlar. Yazık değil mi? Yakında bakacağımız bir göl, altında oturacağımız bir ağaç kalmayacak. Nasıl duyarsız bir millet olduk biz böyle? Kolay mı kazanıldı bu topraklar? Atalarımızın kemikleri sızlıyor sizin gibi vicdansızlar yüzünden”
Köy evine yerleşmişti
2016'da yönetmen Fırat Parlak ile nikah masasına oturan oyuncu, 2021'de büyüdüğü köy evini tadilattan geçirdikten sonra yeniden yaşanabilir hale getirmişti.