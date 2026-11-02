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Vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler listesi değişti: İşte Türk pasaportuyla gidilebilecek alternatif rotalar

Vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler listesi değişti: İşte Türk pasaportuyla gidilebilecek alternatif rotalar

13:27, 02/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler listesi değişti: İşte Türk pasaportuyla gidilebilecek alternatif rotalar

Türk vatandaşlarının Balkanlar'daki en popüler tatil destinasyonlarından biri olan Karadağ, 1 Kasım 2026 tarihi itibarıyla vizesiz seyahat uygulamasını resmen sonlandırdı. Bordo pasaport sahiplerini yakından ilgilendiren bu gelişmenin ardından Türk Hava Yolları (THY) yolcularına yönelik bir bilgilendirme metni yayımlarken, yurt dışı planı yapan seyahatseverler yönünü alternatif vizesiz ve kolay giriş imkânı sunan ülkelere çevirdi. İşte yeni gelişme sonrası vizesiz seyahat edilebilen ülkeler listesi

THY'den Karadağ yolcularına kritik uyarı

Vize uygulamasının yürürlüğe girmesiyle birlikte harekete geçen Türk Hava Yolları, mağduriyet yaşanmaması adına resmi internet sitesi üzerinden yolcularını uyardı. Seyahat şartlarındaki değişikliğe dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Karadağ'a seyahat edecek yolcularımızın dikkatine; 1 Kasım 2026 tarihinden itibaren Karadağ'a seyahat edecek Türk vatandaşlarının geçerli bir Schengen veya Karadağ vizesine sahip olması gerekmektedir. Diğer ülke vatandaşları için farklı vize gereklilikleri ve giriş koşulları uygulanabilir. Seyahatinizden önce, pasaport türünüze ve tabi olduğunuz vize gerekliliklerine ilişkin güncel giriş koşullarını Karadağ'ın resmi internet sitesinden kontrol edebilirsiniz."

THY'den Karadağ yolcularına kritik uyarıVize uygulamasının yürürlüğe girmesiyle birlikte harekete geçen Türk Hava Yolları, mağduriyet yaşanmaması adına resmi internet sitesi üzerinden yolcularını uyardı. Seyahat şartlarındaki değişikliğe dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Karadağ'a seyahat edecek yolcularımızın dikkatine; 1 Kasım 2026 tarihinden itibaren Karadağ'a seyahat edecek Türk vatandaşlarının geçerli bir Schengen veya Karadağ vizesine sahip olması gerekmektedir. Diğer ülke vatandaşları için farklı vize gereklilikleri ve giriş koşulları uygulanabilir. Seyahatinizden önce, pasaport türünüze ve tabi olduğunuz vize gerekliliklerine ilişkin güncel giriş koşullarını Karadağ'ın resmi internet sitesinden kontrol edebilirsiniz."

Karadağ'ın yerini alacak alternatif tatil rotaları

Karadağ'ın vize kararı sonrası planlarını revize eden Türk vatandaşları için dünyanın dört bir yanında vizesiz, çipli kimlikle veya kapıda vize kolaylığıyla gidilebilecek pek çok seçenek bulunuyor. İşte bölgelere göre güncel vizesiz seyahat haritası:

Karadağ'ın yerini alacak alternatif tatil rotalarıKaradağ'ın vize kararı sonrası planlarını revize eden Türk vatandaşları için dünyanın dört bir yanında vizesiz, çipli kimlikle veya kapıda vize kolaylığıyla gidilebilecek pek çok seçenek bulunuyor. İşte bölgelere göre güncel vizesiz seyahat haritası:

Avrupa ve Balkanlar

• Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan: 90 gün (Vizesiz)

• Gürcistan: 1 yıl (Kimlikle giriş imkânı)

• Ukrayna: 90 gün (Çipli kimlikle giriş imkânı)

• Moldova: 90 gün (Kimlikle giriş imkânı)

Avrupa ve Balkanlar• Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan: 90 gün (Vizesiz)• Gürcistan: 1 yıl (Kimlikle giriş imkânı)• Ukrayna: 90 gün (Çipli kimlikle giriş imkânı)• Moldova: 90 gün (Kimlikle giriş imkânı)

Asya ve Orta Doğu

• Kırgızistan: Süresiz (Kimlikle giriş imkânı)

• Güney Kore, Japonya: 90 gün

• Kazakistan, Özbekistan, Tayland, Endonezya, Filipinler: 30 gün

• Azerbaycan: 30 gün (E-vize veya kapı vizesi)


Asya ve Orta Doğu• Kırgızistan: Süresiz (Kimlikle giriş imkânı)• Güney Kore, Japonya: 90 gün• Kazakistan, Özbekistan, Tayland, Endonezya, Filipinler: 30 gün• Azerbaycan: 30 gün (E-vize veya kapı vizesi)

• Maldivler, Katar, Bahreyn: 15-30 gün arası (Kapı vizesi)

• Sri Lanka: E-vize ile kolay giriş

• Nepal: Kapıda vize

• Lübnan, Ürdün: 90 gün

• Irak (Kuzey Irak - IKBY): Sınırlı süreli vizesiz giriş



• Maldivler, Katar, Bahreyn: 15-30 gün arası (Kapı vizesi)• Sri Lanka: E-vize ile kolay giriş• Nepal: Kapıda vize• Lübnan, Ürdün: 90 gün• Irak (Kuzey Irak - IKBY): Sınırlı süreli vizesiz giriş

Güney Amerika

• Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Ekvador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Peru: 90 gün

• Bolivya: Kapıda vize

Güney Amerika• Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Ekvador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Peru: 90 gün• Bolivya: Kapıda vize

Afrika

• Fas, Tunus: 90 gün

• Güney Afrika Cumhuriyeti: 30 gün

• Kenya: E-vize

• Madagaskar: Kapıda vize

• Seyşeller: Seyahat belgesiyle giriş imkânı


Afrika• Fas, Tunus: 90 gün• Güney Afrika Cumhuriyeti: 30 gün• Kenya: E-vize• Madagaskar: Kapıda vize• Seyşeller: Seyahat belgesiyle giriş imkânı

Karayipler ve Pasifik

• Antigua ve Barbuda: 180 gün

• Fiji: 120 gün

• Saint Kitts ve Nevis, Barbados: 90 gün

• Saint Lucia: 42 gün

• Dominika: 21 gün

Karayipler ve Pasifik• Antigua ve Barbuda: 180 gün• Fiji: 120 gün• Saint Kitts ve Nevis, Barbados: 90 gün• Saint Lucia: 42 gün• Dominika: 21 gün

Seyahat öncesi dikkat edilmesi gerekenler

Yetkililer, ülkelere giriş koşullarının pasaport türü, seyahat amacı, kalış süresi ve güncel diplomatik mevzuatlara göre değişiklik gösterebileceği konusunda vatandaşları uyarıyor. E-vize veya kapıda vize uygulanan ülkelerin tamamen "vizesiz" statüde değerlendirilmediği, bu nedenle yolcuların herhangi bir mağduriyet yaşamamak adına bilet almadan önce gidecekleri ülkenin resmî makamlarından en güncel şartları teyit etmeleri büyük önem taşıyor.

Seyahat öncesi dikkat edilmesi gerekenlerYetkililer, ülkelere giriş koşullarının pasaport türü, seyahat amacı, kalış süresi ve güncel diplomatik mevzuatlara göre değişiklik gösterebileceği konusunda vatandaşları uyarıyor. E-vize veya kapıda vize uygulanan ülkelerin tamamen "vizesiz" statüde değerlendirilmediği, bu nedenle yolcuların herhangi bir mağduriyet yaşamamak adına bilet almadan önce gidecekleri ülkenin resmî makamlarından en güncel şartları teyit etmeleri büyük önem taşıyor.
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