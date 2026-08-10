Dünyanın en iyi seyahat rotaları açıklandı: Türkiye'de listede

TIME dergisinin 2025 yılı için hazırladığı “Dünyanın En Harika Yerleri” listesi yayımlandı. Bu yıl da oldukça geniş ve ilgi çekici bir yelpazeye sahip listede, sadece doğa harikaları değil; kültürel mirası, sürdürülebilirlik vizyonunu ve yenilikçi turizm anlayışı da benimsenmiş. İşte aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 'Dünyanın en harika' yeleri.