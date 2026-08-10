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Dünyanın en ilginç 14 doğa harikası: Görenleri hayran bırakan eşsiz manzaralar

Dünyanın en ilginç 14 doğa harikası: Görenleri hayran bırakan eşsiz manzaralar

08:15, 10/08/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Dünyanın en ilginç 14 doğa harikası: Görenleri hayran bırakan eşsiz manzaralar
Dünyanın dört bir yanında bulunan bu eşsiz doğa harikaları, milyonlarca yıllık doğal süreçlerin sonucunda oluştu. Benzersiz manzaralarıyla öne çıkan bu destinasyonlar, her yıl milyonlarca gezginin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Doğanın milyonlarca yılda şekillendirdiği bu eşsiz oluşumlar, güzellikleriyle her yıl milyonlarca ziyaretçiyi kendine çekiyor. Pamukkale'den Salar de Uyuni'ye, Kapadokya'dan Kuzey Işıkları'na kadar dünyanın en ilginç 14 doğa harikasını ve öne çıkan özelliklerini keşfedin.

1. Pamukkale (Türkiye)


Beyaz travertenleri ve termal sularıyla ünlü Pamukkale, binlerce yılda oluşan doğal yapısıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

1. Pamukkale (Türkiye)Beyaz travertenleri ve termal sularıyla ünlü Pamukkale, binlerce yılda oluşan doğal yapısıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

2. Grand Canyon (ABD)


Milyonlarca yıllık jeolojik süreçlerin şekillendirdiği Grand Canyon, etkileyici derinliği ve genişliğiyle dünyanın en görkemli kanyonlarından biri kabul ediliyor.

2. Grand Canyon (ABD)Milyonlarca yıllık jeolojik süreçlerin şekillendirdiği Grand Canyon, etkileyici derinliği ve genişliğiyle dünyanın en görkemli kanyonlarından biri kabul ediliyor.

3. Salar de Uyuni (Bolivya)


Dünyanın en büyük tuz çölü olan Salar de Uyuni, yağışlı dönemlerde gökyüzünü yansıtan dev bir aynaya dönüşerek eşsiz manzaralar sunuyor.

3. Salar de Uyuni (Bolivya)Dünyanın en büyük tuz çölü olan Salar de Uyuni, yağışlı dönemlerde gökyüzünü yansıtan dev bir aynaya dönüşerek eşsiz manzaralar sunuyor.

4. Aurora (Kuzey Işıkları)


Kutup bölgelerinde görülen kuzey ışıkları, Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların atmosferle etkileşimi sonucu oluşan büyüleyici bir doğa olayıdır.

4. Aurora (Kuzey Işıkları)Kutup bölgelerinde görülen kuzey ışıkları, Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların atmosferle etkileşimi sonucu oluşan büyüleyici bir doğa olayıdır.

5. Kapadokya (Türkiye)


Peri bacaları, vadileri ve sıcak hava balonlarıyla tanınan Kapadokya, milyonlarca yıl süren volkanik oluşumların ardından bugünkü görünümünü kazandı.

5. Kapadokya (Türkiye)Peri bacaları, vadileri ve sıcak hava balonlarıyla tanınan Kapadokya, milyonlarca yıl süren volkanik oluşumların ardından bugünkü görünümünü kazandı.

6. Zhangjiajie (Çin)


Gökyüzüne yükselen dev kaya sütunlarıyla dikkat çeken Zhangjiajie Milli Ormanı, sıra dışı manzarasıyla dünyanın en etkileyici doğal alanları arasında gösteriliyor.

6. Zhangjiajie (Çin)Gökyüzüne yükselen dev kaya sütunlarıyla dikkat çeken Zhangjiajie Milli Ormanı, sıra dışı manzarasıyla dünyanın en etkileyici doğal alanları arasında gösteriliyor.

7. Antilop Kanyonu (ABD)


Rüzgâr ve sel sularının şekillendirdiği Antilop Kanyonu, dar geçitleri ve ışık huzmeleriyle fotoğraf tutkunlarının gözde rotalarından biri.

7. Antilop Kanyonu (ABD)Rüzgâr ve sel sularının şekillendirdiği Antilop Kanyonu, dar geçitleri ve ışık huzmeleriyle fotoğraf tutkunlarının gözde rotalarından biri.

8. Iguazu Şelaleleri (Arjantin–Brezilya)


Yüzlerce şelaleden oluşan Iguazu, güçlü su akışı ve çevresindeki zengin yağmur ormanlarıyla ziyaretçilerini büyülüyor.

8. Iguazu Şelaleleri (Arjantin–Brezilya)Yüzlerce şelaleden oluşan Iguazu, güçlü su akışı ve çevresindeki zengin yağmur ormanlarıyla ziyaretçilerini büyülüyor.

9. Great Blue Hole (Belize)


Karayip Denizi'nde yer alan bu dev deniz çukuru, koyu mavi rengi ve etkileyici derinliği sayesinde dünyanın en ünlü dalış noktalarından biri olarak biliniyor.

9. Great Blue Hole (Belize)Karayip Denizi'nde yer alan bu dev deniz çukuru, koyu mavi rengi ve etkileyici derinliği sayesinde dünyanın en ünlü dalış noktalarından biri olarak biliniyor.

10. Plitvice Gölleri (Hırvatistan)


Turkuaz renkli gölleri, ahşap yürüyüş yolları ve irili ufaklı şelaleleriyle Plitvice Milli Parkı, Avrupa'nın en göz alıcı doğal alanlarından biri.

10. Plitvice Gölleri (Hırvatistan)Turkuaz renkli gölleri, ahşap yürüyüş yolları ve irili ufaklı şelaleleriyle Plitvice Milli Parkı, Avrupa'nın en göz alıcı doğal alanlarından biri.

11. Jeita Mağarası (Lübnan)


Sarkıt ve dikitlerle süslenen Jeita Mağarası, yer altı nehirleriyle birlikte Lübnan'ın en dikkat çekici doğal oluşumları arasında yer alıyor.

11. Jeita Mağarası (Lübnan)Sarkıt ve dikitlerle süslenen Jeita Mağarası, yer altı nehirleriyle birlikte Lübnan'ın en dikkat çekici doğal oluşumları arasında yer alıyor.

12. Bled Gölü (Slovenya)


Ortasında küçük bir ada bulunan Bled Gölü, çevresindeki dağlar ve tarihi kalesiyle kartpostalları andıran manzaralar sunuyor.

12. Bled Gölü (Slovenya)Ortasında küçük bir ada bulunan Bled Gölü, çevresindeki dağlar ve tarihi kalesiyle kartpostalları andıran manzaralar sunuyor.

13. Socotra Adası (Yemen)


Dünyada başka hiçbir yerde görülmeyen bitki türlerine ev sahipliği yapan Socotra, sıra dışı ekosistemi nedeniyle "Hint Okyanusu'nun Galapagos'u" olarak anılıyor.

13. Socotra Adası (Yemen)Dünyada başka hiçbir yerde görülmeyen bitki türlerine ev sahipliği yapan Socotra, sıra dışı ekosistemi nedeniyle "Hint Okyanusu'nun Galapagos'u" olarak anılıyor.

14. Fairy Pools (İskoçya)


Kristal berraklığındaki suları ve doğal şelaleleriyle ünlü Fairy Pools, İskoçya'nın en çok fotoğraflanan doğa noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

14. Fairy Pools (İskoçya)Kristal berraklığındaki suları ve doğal şelaleleriyle ünlü Fairy Pools, İskoçya'nın en çok fotoğraflanan doğa noktalarından biri olarak öne çıkıyor.
Başlıklar :ManzaraDoğaGeziKuzey IşıklarıKapadokyaPamukkale
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