Starway World Best Hotels ödülleri sahiplerini buldu: İlk 5 sıra Türkiye'nin

Coral Travel Starway World Best Hotels 2024 Ödül Töreni, 4 Mart’ta Berlin’de gerçekleşti. Törende müşteri memnuniyeti anketleri doğrultusunda sıralamaya giren dünyanın dört bir yanından otellere üç kategoride ödülleri verildi. Top 100 World Best Hotels kategorisinde tüm kriterlerde en yüksek puan alan dünyanın en iyi otelleri ödüllendirilirken, çocuklar ve aileler için en iyi aktivitelere sahip “Çocuk ve Aile Dostu Oteller” ile fiziksel alanları ve çevre dostu uygulamalarıyla doğayı korumaya yönelik yüksek çaba harcayan “Çevre Dostu Oteller” ödüllerini aldı.

23 ülke, 38 şirket, 6.000 çalışan

Coral Travel Starway World Best Hotels 2024 Ödül Töreni, Coral Travel Group’un Orta Avrupa (Almanya, Avusturya, İsviçre) bölgesinden sorumlu Başkan Yardımcısı Koray Çavdır’ın konuşmasıyla başladı.

Çavdır konuşmasının ilk kısmında Coral Travel Group hakkında genel bilgileri verdi. 23 ülkede tur operatörlüğü, destinasyon yönetimi, yatak bankası, konaklama, teknoloji ve güvenlik sektörlerindeki 38 şirketi ve 6.000 çalışanı ile faaliyet gösteren Coral Travel Group’un yılda yaklaşık 3,5 milyon turiste hizmet verdiğini söyleyen Çavdır, Grubun kuruluşundan bu yana geçen 33 yılda hizmet verilen turist sayısının 35 milyona ulaştığını söyledi.

2024 yılında yaklaşık 3,5 milyon turiste hizmet

Tur operatörlüğü alanında 15 ülkede Coral Travel ve Almanya’da ikinci markası Ferien Touristik ile beraber hizmet veren Grup, 2024 yılında yaklaşık 3,5 milyon turiste hizmet verdi. 2023 yılında toplam 2,72 milyon turiste hizmet veren Grup, turist sayısını %26,4 oranında artırmayı başardı.

Avrupa’da %25 büyüme

Bu rakamın 2 milyonu Grubun Avrupa’da faaliyet gösterdiği 10 kaynak pazardan geldi. Grubun Polonya’da başlayan Avrupa tur operatörlüğü faaliyetleri Almanya, Avusturya, Estonya, Letonya, Litvanya ve 2023 yılında Çek Cumhuriyeti, İsviçre ve Romanya’nın hizmete açılması ile devam etti. Hollanda’da da organize tatil satışlarının başlaması ile Avrupa’da toplamda 10 ülkeye ulaşıldı. 2023 yılında 1,6 milyon Avrupalı turiste hizmet veren Coral Travel, Avrupa pazarında %25 büyüme yakaladı.

2025 hedefleri

Coral Travel Group 2025 yılında hizmet verilen turist sayısını 4 milyonun üzerine taşımayı, Avrupa pazarlarında 2,3 milyon turiste ulaşmayı hedefliyor.

Grubun 2025 yılı kapasite planlaması şu şekilde:

• Türkiye: 1,9 milyon

• Mısır: 850 bin

• Yunanistan. 200 bin

• Birleşik Arap Emirlikleri: 200 bin

• İspanya: 200 bin

• Tunus: 80 bin

• Tayland: 70 bin

40 ülkedeki 90 destinasyonda operasyonlarını sürdüren Grup, hizmet verdiği turist sayısında %19 artırmayı hedefliyor.

Konuşmasının ikinci kısmında kendi sorumluluğundaki DACH (Almanya, Avusturya, İsviçre) ve Hollanda bölgesindeki gelimeleri anlatan Çavdır, Coral Travel/Ferien Touristik markaları ile grubun know-how ve gücünden faydalanarak Almanya, Avusturya ve İsviçre'deki yapılanmanın, profesyonel yetişmiş insan kaynağı kazanarak her türlü tatil talebine cevap verecek şekilde tamamlandığını, orta vadede ulaşılması hedeflenen 1 milyon turist ve 1 milyar avro ciroya bu yıl sonunda, yani planlanan süreden bir yıl önce varılacağını vurguladı.

Törende Coral Travel Group Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bektaş da bir konuşma yaptı. “Yenilikçi ürün ve hizmetlerle değişen koşullara uyum sağlarken, Grubumuzun en önemli prensiplerinden biri olan sürdürülebilir turizm ilkesine bağlı kalarak büyümeye devam ediyoruz” diyen Bektaş, Grup olarak dijital dönüşüme, insan kaynağına ve kaliteye verdikleri önemi vurguladı.

Törende Dünya Turizm Örgütü Elçisi Dr. Michael Frenzel ile Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi Başkanı ve CEO'su Julia Simpson da birer konuşma yaptı.

Üç kategoride ödül verildi

Konuşmaların ardından “Coral Travel Starway World Best Hotels 2024” ödül törenine geçildi. Törende, 1 Ocak – 31 Aralık 2024 tarihleri arasında, 25 destinasyondaki 6321 otelden toplanan müşteri memnuniyeti anketleri doğrultusunda sıralamaya giren dünyanın dört bir yanından otellere üç kategoride ödülleri verildi. Coral Travel müşterilerinin otellerdeki personel, oda ve otel koşulları, yiyecek-içecek, çevre duyarlılığı, bahçe ve havuz durumları, temizlik, çocuk alanları, eğlence ve spor aktivitelerini değerlendirdiği bu anketler sonucunda, otellerin kaç yıldız olduğuna bakılmaksızın sıralamalar belirlendi.

Top 100 World Best Hotels

Top 100 World Best Hotels kategorisinde ilk üç otel Türkiye’den çıktı. Birinciliği Maxx Royal Kemer Resort elde etti. Blue Waters Club ikincilik ödülünü alırken, üçüncülüğü ise NG Phaselis Bay aldı.

İlk 100’e giren tesislerin 58’i Türkiye’den, 14’ü Mısır’dan, 9’u Yunanistan’dan, 7’si İspanya’dan, 5’i Birleşik Arap Emirlikleri’nden, 3‘ü Tayland’dan, 2’si Tunus’tan, 1’i Karadağ’dan ve 1’i Maldivler’den çıktı.

Çocuk ve Aile Dostu Oteller

Çocuklar ve aileler için en iyi aktivitelere sahip “Çocuk ve Aile Dostu Oteller” kategorisinde birinciliği Blue Waters Club aldı. Delphin Be Grand Resort ikinci sırayı alırken Royal Wings Hotel üçüncü sırada yer buldu.

Çevre Dostu Oteller

Fiziksel alanları ve çevre dostu uygulamalarıyla doğayı korumaya yönelik yüksek çaba harcayan otellerin ödüllendirildiği Çevre Dostu Oteller kategorisinde birinci Maxx Royal Kemer Resort oldu. Rixos Premium Tekirova ikinci, Liberty Hotels Lykia üçüncü sırada yer aldı.

Çocuk ve Aile Dostu Oteller ve Çevre Dostu Oteller kategorilerinde 25’er otel ödül almaya hak kazandı.

Ödül Kazanan Otellerin Listesi - Top 100 World Best Hotels



