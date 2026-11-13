Murat Ülker'den Singapur analizi: Küçük ada büyük ekonomi

Murat Ülker, internet sitesinde yayımladığı “Kendi küçük etkisi büyük ada: Singapur” başlıklı yazısında, Singapur’un tarihsel ticaret ağlarından küresel finans merkezi haline gelmesine, çok kültürlü toplumsal yapısından şehir planlamasına kadar pek çok konuyu ele aldı. Singapur’a 1984’ten bu yana birçok kez gittiğini belirten Ülker, ülkenin başarısını coğrafi konumunu serbest ticaret politikalarıyla birleştirmesine, limanın çevresinde gelişmiş bir finans ve lojistik ekosistemi kurmasına ve doğayı mühendislik ve tasarımla şehir hayatının parçası haline getirmesine bağladı. Singapur’un yönetim anlayışını, bankacılık sektörünü, tarihi mahallelerini ve Gardens by the Bay kompleksini de değerlendiren Ülker, “Coğrafyayı kader olarak kabul etmek yerine iş modeline çevirmişler” ifadelerini kullandı.