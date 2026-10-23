Tunceli’de otomobilin çarptığı yaya öldü
00:42, 23/10/2026, Cuma
DHA
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Tunceli'de yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Dursun Okutucu (78), hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kaza akşam saatlerinde, Tunceli-Pertek kara yolu, Pertek ilçe kavşağında meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Dursun Okutucu’ya, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Okutucu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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