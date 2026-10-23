Tunceli’de otomobilin çarptığı yaya öldü

Gülistan Doku’nun çalıştığı kafede üst kattaki kameraların görüntüleri kayıp

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun (21) çalıştığı kafede sorumlu olduğu üst kat görüntülerinin dosyada olmadığı, yalnızca kafeye giriş ve çıkış görüntülerinin yer aldığı ortaya çıktı. İş yerinin olay tarihindeki sahibi yeniden alınan ifadesinde, kafede yaklaşık 15 kamera bulunduğunu, üst kattaki kameraları polislere bildirdiğini, ancak söz konusu kayıtların alınıp alınmadığını bilmediğini söyledi.