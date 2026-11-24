Bakan Çiftçi'den Terörsüz Türkiye toplantısında önemli mesajlar: Terör sona ererken asayişe ilişkin gayretimizi daha da artıracağız
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bölge Valileri ile Terörsüz Türkiye Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, terörün sona ermesiyle birlikte asayiş çalışmalarının da yoğunlaştırılacağını belirtti. Çiftçi, terör baskısından kurtulan mahallelerde organize suç örgütlerine, tefecilere ve uyuşturucu tacirlerine fırsat verilmeyeceğini vurgulayarak, "Dolandırıcılığa, hırsızlığa ve uyuşturucuya karşı mücadelemizi yoğunlaştıracağız" dedi.
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