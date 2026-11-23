Ermenistan'da muhalefet, Başbakan Nikol Paşinyan hükümetinin paylaştığı yeni anayasa taslağının referanduma götürülmesi sürecini mecliste engelleyeceğini açıkladı; hükümet ise erken seçim kartını açtı.
Armenpress'in haberine göre, ulusal mecliste hükümetin yayımladığı yeni anayasa taslağına ilişkin tartışmalar sürüyor.
İktidardaki Sivil Sözleşme Partisi Milletvekili Arusyak Manavazyan, yeni anayasa taslağının referandum ile halka sorulmaması halinde "ülkenin erken seçime gideceğini" kaydetti.
Manavazyan, Başbakan Paşinyan'ın referandumda hayır oyu çıkması halinde istifa edeceğini belirttiğini hatırlattı.
Muhalefetin referanduma gitme kararına, yeterli kamuoyu desteğine sahip olmadığı için karşı çıktığını da savundu.
Muhalefet referanduma kapıyı kapadı
Öte yandan meclisteki iki muhalefet grubu, Ermenistan İttifakı ile ana muhalefetteki Güçlü Ermenistan partisi, referanduma karşı tutumlarını yineledi.
Ermenistan İttifakı Grubu Sekreteri Artur Haçatryan ile Güçlü Ermenistan Grubu Sekreteri Tigran Abrahamyan, düzenledikleri basın toplantısında Paşinyan'a yönelik eleştirilerde bulundu.
Haçatryan, "Muhalefet, Paşinyan'ın teklifini reddediyor. (İktidara) Onlara zamanlarını ve enerjilerini boşa harcamamalarını tavsiye ediyorum. Paşinyan ile müzakere söz konusu olamaz." dedi.
Abrahamyan ise yeni anayasa taslağının "demokratik olmayan ülkeye özgü" nitelikler taşıdığını savundu.
Abrahamyan, "Ermenistan Bağımsızlık Bildirgesi'ne" yapılan atfın Azerbaycan'ın talebi üzerine anayasadan çıkarıldığını öne sürdü.
Paşinyan hükümeti ise muhalefetin iddialarını reddediyor.
Taslakta Bağımsızlık Bildirgesi'ne atıf yok
Ermenistan hükümeti, yeni anayasa taslağını resmi internet sayfasında yayımlamıştı.
Paşinyan'ın daha önce bilgisini verdiği şekilde, taslakta "23 Ağustos 1990 tarihli Ermenistan Bağımsızlık Bildirgesi"ne atıf içeren ifadeler kullanılmamıştı.
Bildirgede Türkiye ve Azerbaycan'a ait toprakların bir kısmına ilişkin talepler de yer alıyor.
Paşinyan, geçmişte iktidarda bulunan çevrelerin "Büyük Ermenistan" söylemini kullanarak ülkeyi yağmaladığını vurgulamıştı.
Hükümetin 6 milletvekilinin desteğine ihtiyacı var
Ermenistan'daki parlamento seçimlerinde Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi 105 sandalyeden 64'ünü elde ederek tek başına çoğunluğu sağlamıştı.
Buna rağmen Paşinyan, anayasayı referanduma taşıyabilecek çoğunluğa ulaşamamıştı.
Hükümetin, taslağın referanduma sunulması kararını çıkarabilmesi için 6 milletvekilinin daha desteğine ihtiyacı bulunuyor.
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