ABD'de Demokrat Senatör Chuck Schumer, çip üreticisi Nvidia'nın Jensen Huang'ı yeniden CEO'luk görevine getirmesini eleştirdi. Schumer, ABD Başkanı Donald Trump'ı da maddi çıkarlarını ulusal güvenliğin önüne koymakla suçladı.
Schumer, Huang'ın casusluk iddialarına konu olan ilişkisini izleyen gelişmelerin ardından CEO görevine geri getirilmesine, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından tepki gösterdi.
Demokratlar soruşturma yürütecek
Schumer, "Trump, şahsi maddi çıkarlarını ve milyarder dostlarının ihtiyaçlarını ulusal güvenliğin önüne koyuyor." ifadelerini kullanarak ABD Başkanı'nın Cumhuriyetçilerin yenildiği ara seçimlerden hiçbir ders çıkarmadığını ifade etti.
Demokratların, maddi kazanç uğruna ulusal güvenliği tehlikeye atan kişilerin usulsüzlüklerini soruşturmak için "elindeki tüm gücü" kullanacağını belirten Schumer, bu kişiler arasında Trump yönetiminin, Jensen Huang'ın ve diğer Nvidia yöneticilerinin de bulunduğunu söyledi.
Schumer, açıklamasında şöyle dedi: "Ayrıca en güçlü teknolojimizin Çin ordusuna ve diğer hasımlarımıza sevkiyatının önünü kesmeyi amaçlayan politikaları ilerletmeye devam etmek için iki parti temelinde işbirliği yapacağız."
Trump ise dün, Demokrat Senatör Chuck Schumer'ın Senato Çoğunluk Lideri olması halinde kendisiyle çalışmasının "çok zor" olacağını belirtmişti.
Huang 12 Kasım'da istifa etmişti
Nvidia Yönetim Kurulu, Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını 8 Kasım'da duyurmuştu.
Soruşturma, Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülen Çinli iş insanı Alice Huang ile Huang'ın yakın ilişkisi olduğuna dair haberler üzerine başlatılmıştı.
Uluslararası basında yer alan haberlerde, Huang'ın şirkette kendisine bağlı bir yöneticiyle evlilik dışı ilişki yaşadığı da iddia edilmişti.
Huang'ın başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığı, şirket tarafından 12 Kasım'da duyurulmuştu.
Şirket ise bugün Huang'ı başkanlık ve üst yöneticilik görevine yeniden getirmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, Nvidia Yönetim Kurulu ile görüştüğünü ve Jensen Huang'ı yeniden CEO görevine getirmeleri için onları ikna ettiğini söylemişti.
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