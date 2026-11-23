Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

ABD'de Demokrat Senatör Chuck Schumer, çip üreticisi Nvidia'nın Jensen Huang'ı yeniden CEO'luk görevine getirmesini eleştirdi. Schumer, ABD Başkanı Donald Trump'ı da maddi çıkarlarını ulusal güvenliğin önüne koymakla suçladı.

Schumer, Huang'ın casusluk iddialarına konu olan ilişkisini izleyen gelişmelerin ardından CEO görevine geri getirilmesine, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından tepki gösterdi.

Demokratlar soruşturma yürütecek

Schumer, "Trump, şahsi maddi çıkarlarını ve milyarder dostlarının ihtiyaçlarını ulusal güvenliğin önüne koyuyor." ifadelerini kullanarak ABD Başkanı'nın Cumhuriyetçilerin yenildiği ara seçimlerden hiçbir ders çıkarmadığını ifade etti.

Reklam Reklam

Demokratların, maddi kazanç uğruna ulusal güvenliği tehlikeye atan kişilerin usulsüzlüklerini soruşturmak için "elindeki tüm gücü" kullanacağını belirten Schumer, bu kişiler arasında Trump yönetiminin, Jensen Huang'ın ve diğer Nvidia yöneticilerinin de bulunduğunu söyledi.

Schumer, açıklamasında şöyle dedi: "Ayrıca en güçlü teknolojimizin Çin ordusuna ve diğer hasımlarımıza sevkiyatının önünü kesmeyi amaçlayan politikaları ilerletmeye devam etmek için iki parti temelinde işbirliği yapacağız."

Trump ise dün, Demokrat Senatör Chuck Schumer'ın Senato Çoğunluk Lideri olması halinde kendisiyle çalışmasının "çok zor" olacağını belirtmişti.

Reklam Reklam

Huang 12 Kasım'da istifa etmişti

Nvidia Yönetim Kurulu, Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını 8 Kasım'da duyurmuştu.

Soruşturma, Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülen Çinli iş insanı Alice Huang ile Huang'ın yakın ilişkisi olduğuna dair haberler üzerine başlatılmıştı.

Uluslararası basında yer alan haberlerde, Huang'ın şirkette kendisine bağlı bir yöneticiyle evlilik dışı ilişki yaşadığı da iddia edilmişti.

Reklam Reklam

Huang'ın başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığı, şirket tarafından 12 Kasım'da duyurulmuştu.

Şirket ise bugün Huang'ı başkanlık ve üst yöneticilik görevine yeniden getirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Nvidia Yönetim Kurulu ile görüştüğünü ve Jensen Huang'ı yeniden CEO görevine getirmeleri için onları ikna ettiğini söylemişti.

Reklam Reklam

Dünya

Boeing'de Çin beklentisi büyüyor: Trump yeni siparişi duyurdu

Dünya

İran Hürmüz'de ABD’ye ait LUCAS tipi İHA’yı düşürdü

Dünya

Rusya'dan Estonya'ya açık savaş uyarısı