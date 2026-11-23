Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ile Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel arasında COP31 üzerinden başlayan tartışmaya yeni bir açıklama eklendi.
Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) sürecine yönelik eleştirilerde bulunan Özel'e Kurum'dan yanıt geldi.
Kurum'dan milli menfaat vurgusu
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kurum, Özel'in milli menfaat ve Türkiye'nin uluslararası duruşu konusundaki yaklaşımını eleştirdi.
"Türkiye dayatmalarla taviz vermez"
Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde kendi iradesiyle hareket ettiğinin altını çizen Kurum, açıklamasında dış baskılara karşı geri adım atılmayacağı mesajını verdi.
Kurum, Özel'e yönelik sözlerini şu ifadelerle tamamladı:
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