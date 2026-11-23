Terörsüz Türkiye sürecinde sürdürülen çalışmalar kapsamında terör örgütü PKK/KCK, Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde bulunan 14 barınma alanını daha 18 Kasım itibarıyla boşalttı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından söz konusu mağara ve sığınaklar kullanılmaz hale getirildi. Güvenlik kaynakları, silahsızlanma aşamasında önemli ilerleme kaydedildiğini ve kritik eşiklerin aşıldığını bildirdi.
Terörsüz Türkiye sürecinde yürütülen çalışmalar kapsamında terör örgütü PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarını boşaltma süreci devam ediyor.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK, 8 Ekim'de Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinin Baze kesiminde bulunan Hebat, Yajk, Sabri ve Sason isimli 4 barınma alanını boşaltmıştı.
Bu kez Hakurk bölgesinde bulunan 14 barınma alanı da boşaltıldı. Tahliye edilen alanlar; Ciğer Tepe, Şerif, Alişer, Kendekola, PAJK, Baran Cephanelik, Hınere/Hastane, Terzihane, Mazlum Doğan, Pratik Yönetim, Cephanelik, Yusuf-Asayiş, Hemin ve Cesur olarak sıralandı.
Millî Savunma Bakanlığı tarafından boşaltılan mağara ve sığınakların kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.
Güvenlik Kaynaklarından yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:
"Sahada yaşanan olumlu gelişmeler hem sürecin ilk ve en önemli safhalarından silahsızlanma aşamasının tamamlanmasında kaydedilen ilerlemeyi ülke kamuoyuna göstermekte hem de bölge ülkelerinin ulusal güvenlik ve siyasî istikrarına katkıda bulunmaktadır.
Bugüne kadar birçok kritik eşiğin aşıldığı, gerçekçi ve hassas bir anlayışla yürütülen sürecin selâmeti, sahadaki çalışmalardan gelen somut, doğrulanabilir ve aynı zamanda sürecin başarıyla tamamlanmasına yönelik iradenin tezahürü olarak görülebilecek bu tür gelişmelere dayanmaktadır.
Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun uyarınca faaliyetlerine başlayan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ve bu Kurula bağlı çalışan alt komisyonların sürekli takibindeki her müspet gelişme süreci, ülkeye Kanunun belirlediği şartlarda dönecek kişilerin toplumla bütünleşmeleri amacına bir adım daha yaklaştırmaktadır.
Demokrasi, kapsayıcılık ve uzlaşı ilkeleri etrafında şekillenecek toplumsal uyum süreci, önceden yeterince yararlanılamayan güçlü insan potansiyelinin topluma kazandırılmasına ve geçmişte başka alanlarda sarf edilen büyük bir ekonomik kaynağın ülkemizin refahına ve aydınlık yarınlarına seferber edilmesine imkân sağlayacaktır"
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.