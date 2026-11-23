Bugüne kadar birçok kritik eşiğin aşıldığı, gerçekçi ve hassas bir anlayışla yürütülen sürecin selâmeti, sahadaki çalışmalardan gelen somut, doğrulanabilir ve aynı zamanda sürecin başarıyla tamamlanmasına yönelik iradenin tezahürü olarak görülebilecek bu tür gelişmelere dayanmaktadır.