İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak?

Haftanın ilk gününde İstanbul ve İzmir, 60-80 km/saat hızındaki fırtına ve kuvvetli sağanak yağışın merkezinde yer alacak. Her iki kentte de hafta ortasına doğru yağışlı sistemin çekilmesiyle birlikte yerini parçalı bulutlu ve soğuk bir havaya bırakması öngörülüyor.

Başkent Ankara'da ise Pazartesi günü çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu başlayacak olan hava, Çarşamba günü sıcaklıkların sert düşüşüyle birlikte kar yağışına dönecek.