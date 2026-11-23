Kar yağışının beklendiği iller bölgelere göre şöyle sıralanıyor:
• İç Anadolu: Ankara, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Karaman.
• Doğu Anadolu: Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Bingöl, Tunceli, Erzincan.
• Karadeniz'in iç kesimleri: Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt.
• İç Ege ve Marmara'nın güneyi: Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Bilecik.
• Akdeniz'in iç kesimleri: Isparta, Burdur.
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