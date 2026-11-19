İstanbul Valiliği ve Meteoroloji arka arkaya uyardı: Metrekareye 50 kilogram yağış düşecek! Ani sel ve su baskını riski var

İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren megakentte etkili olması beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı. Yayımlanan son hava durumu tahmin haritasına göre İstanbul ile birlikte Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki toplam 13 il için sarı kodlu meteorolojik alarm verildi. Yetkililer, metrekareye 50 kilograma kadar çıkabilecek yağışların yol açabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.