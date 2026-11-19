32 İL İÇİN SARI KODLU UYARI: HANGİ İLLER RİSK ALTINDA?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodlu uyarı verilen 32 il şöyle sıralandı:
Marmara ve Karadeniz: İstanbul, Bilecik, Bursa, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Amasya, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Zonguldak, Bartın, Karabük.
Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz: Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman, Osmaniye.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.