Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Marmara Bölgesi’nde şiddetli lodos etkili olmaya başladı. Fırtınadan deniz seferleri de etkilendi. BUDO, İDO ve Şehir Hatları’nda sefer iptalleri yaşandı.
İDO’da Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 09.05 seferi, Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy 12.30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 14.50 seferinin iptal edildiği belirtildi.
Şehir Hatlarında ise, elverişsiz hava şartları sebebiyle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı, Büyükada-Sedef Adası hatlarındaki seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı kaydedildi.
-19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
- 16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
- 16.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
- 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
- 13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
- 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)
- 11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)
- 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
- 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
- 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
- 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
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