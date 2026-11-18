Bayburt'ta tarımsal üretimi çeşitlendirmek ve üreticilere yeni gelir kaynakları oluşturmak amacıyla hayata geçirilen alternatif ürün yetiştiriciliği çalışmalarında sonuç alınmaya başlandı.
Nişantaşı köyünde 1 dekarlık alanda yapılan ilk denemenin başarıyla sonuçlanmasının ardından, 35 dekarlık alanda üretici Gürkan Yeneroğlu tarafından gül dikimi gerçekleştirildi.
Müdür Köse gül alanında incelemede bulundu
Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse, gül yetiştiriciliği yapılan alandaki çalışmaları yerinde inceledi ve yürütülen faaliyetler hakkında Yeneroğlu'ndan bilgi aldı.
Gülün yalnızca tarımsal bir ürün olarak değil, gül esansı, gül yağı, gül suyu ve gül şerbeti gibi katma değeri yüksek ürünlerin ham maddesi olarak da ekonomik potansiyel taşıdığını söyleyen Köse, bu alandaki üretimin geliştirilmesinin Bayburt tarımına katkı sağlayacağını ifade etti.
Köse, gül yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasıyla birlikte kurulması planlanan işleme tesisinin de üretime katkı sunacağını belirterek, bu tür yatırımların ürün çeşitliliğini artıracağını, üreticilere yeni gelir kapıları açacağını ve tarımsal üretimde katma değeri yükselteceğini vurguladı.
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