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Bilecik'te il genelinde 24 saat esasına göre jandarma ekiplerince yürütülen trafik denetimlerinde kural ihlali yapan 21 araç sürücüsüne ceza kesildi.

Tüm ilçelerde eş zamanlı denetim

Tüm ilçelerde 24 saat esasına göre eş zamanlı trafik denetimi, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması timleri tarafından yapıldı.

Vatandaşların güvenli seyahat etmesini sağlamak ve trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, emniyet kemeri kullanımı ve trafik kurallarına uyum kontrol edildi.

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902 araç ve sürücünün kontrol edildiği denetimler kapsamında, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince kural ihlali yaptığı belirlenen 21 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Bilecik'te 24 saat esasına göre yapılan trafik denetiminde, Trafik Jandarması ekipleri motosiklet sürücüsünü ve araç sürücülerini kontrol etti

Bilecik'te 24 saat esasına göre yapılan jandarma trafik denetiminde, bir jandarma trafik personeli sürücüyle konuşurken gri otomobil durdurulmuş, motosiklet sürücüleri kontrol bekliyor.

Bilecik'te Trafik Jandarması ekipleri, 24 saat esasına göre yaptığı denetimde araçları durdurarak sürücüleri kontrol etti

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