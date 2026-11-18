Bilecik'te il genelinde 24 saat esasına göre jandarma ekiplerince yürütülen trafik denetimlerinde kural ihlali yapan 21 araç sürücüsüne ceza kesildi.
Tüm ilçelerde eş zamanlı denetim
Tüm ilçelerde 24 saat esasına göre eş zamanlı trafik denetimi, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması timleri tarafından yapıldı.
Vatandaşların güvenli seyahat etmesini sağlamak ve trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, emniyet kemeri kullanımı ve trafik kurallarına uyum kontrol edildi.
902 araç ve sürücünün kontrol edildiği denetimler kapsamında, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince kural ihlali yaptığı belirlenen 21 sürücüye idari para cezası uygulandı.
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