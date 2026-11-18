Hatay'ın Samandağ ilçesinde yer alan Milleyha Kuş Cenneti'ne, kimliği belirsiz kişiler tarafından yine moloz ve çöp döküldü.
Türkiye'nin önemli kuş göç ve gözlem noktaları arasında bulunan alan, biyolojik çeşitliliği ve doğal yaşam alanlarıyla öne çıkıyor.
2025'te doğal sit alanı olarak tescillendi
Yüzlerce kuş türüne barınma, beslenme ve dinlenme imkanı sunan sulak alan, Afrika ile Asya arasındaki göç yolları üzerinde bulunuyor.
Bölge, Asi Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü noktada yer alıyor ve 2025 yılında doğal sit alanı olarak tescillendi.
Doğal zenginliğiyle öne çıkan kuş cennetine ancak kimliği belirsiz kişilerce yine moloz ve çöp bırakıldı.
Ekosistemi tehdit eden ve kötü görüntü oluşturan atık yığınları, bölgede dronla görüntülendi.
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