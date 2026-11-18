Antakya'daki Asi Nehri'nde tutulan balık şaşkınlığa neden oldu: '20 yıldır balıkçıyım ilk kez görüyorum'

Hatay’da amatör balıkçıların Asi Nehri’nde oltasına takılan leopar desenli, sert ve dikenli yapısıyla dikkat çeken balık tedirginliğe neden oldu. Daha önce hiç karşılaşmadıkları balığın zehirli olabileceğinden endişelenen balıkçılar, yaptıkları araştırmanın ardından türün zırhlı vatoz balığı olduğunu öğrendi.