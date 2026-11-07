Antakya'daki Asi Nehri'nde tutulan balık şaşkınlığa neden oldu: '20 yıldır balıkçıyım ilk kez görüyorum'

"20 yıldır balık tutuyorum, ilk defa böyle bir balıkla karşılaştım"





Yıllardır Asi Nehri’nde balık tutmasına rağmen ilk kez böyle bir balıkla karşılaştığını ve ilk gördüğünde korktuğunu söyleyen Bedrettin Okuyucu, "Yaklaşık 20 yıldır balık tutuyorum. Buraya gelip biraz balık tutalım dedik. Burada genellikle sazan, kefal ve çupra gibi balıklar çıkar. Ancak ilk defa böyle bir balıkla karşılaştım. Zırhlı vatoz balığı olduğunu söylediler. Çok değişik bir balık. Vücudu oldukça sert ve her tarafı diken gibi çıkıntılarla kaplı. İlk gördüğümde korktum. Yakalayıp kovaya koyduk, şu anda canlı. Görmek isteyenler gelip bakabilir. Bence yenilecek bir balık değil, ben yemem. Bu kadar yıldır balık tutmama rağmen ilk kez böyle bir türle karşılaşıyorum" dedi.