‘BABANNEMİN EMEĞİNİ İLERLETMEK İSTEDİM’





Mandalinalarda doğal yöntemler deneyerek ürünlerinin kalitesini artırdığını aktaran Çise Ulus, bahçede doğanın öğretilerini çok yakından anlama imkanı olduğunu dile getirerek, "Burası çok büyük bir emekle kurulmuştu. Babaannemin emeğini ilerletmek istedim. Kurumsal hayatımda devam etsem de aklım hep buradaydı. Seferihisar mandalinasının çok kıymetli olduğunu ve zenginleştirebileceğimi bildiğim için farklı bir cesaret göstergesi sağlayarak kurumsal kariyerimi bitirdim. Dedim ki; Seferihisar'da mandalina üreteceğim, mandalinamıza yurt dışı piyasalarında Türkiye'de üretilmiş denilecek. Bunu gerçekleştirdik, emeğimizi uluslararası ve ulusal pazarlarda yer edindirdiğim için çok mutluyum" diye konuştu.