AK Partili Saygılı: İzmir’de belediyecilik yeni bir ivme kazanacak

Konuşmasında kendisinin de bir şehit ailesi mensubu olduğunu hatırlatan Saygılı, Kurtuluş Savaşı döneminde Adana Saimbeyli’de (Haçin) çete reisi olan dedesi Hacı Mustafa Ağa’nın vatan savunmasında gösterdiği kahramanlığı ve şehadet hikayesini katılımcılarla paylaştı. Ailesinde onlarca şehit ve gazi bulunduğunu belirten Saygılı, bu milli değerlere sahip çıkmanın kendileri için ayrı bir anlam ve kıymet taşıdığını vurguladı.
İlçelerimizin ihtiyaçlarını gözeterek çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz
Açılış programının ardından AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, birlikte Ödemiş programlarına devam etti.
AK Parti ve MHP Ödemiş İlçe Başkanlıklarını ziyaret ederek ilçe teşkilatıyla bir araya gelen Saygılı ve Tugay, ardından Ödemiş Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nı ziyaret edip, Ödemiş Süs Bitkileri Üreticileri Birliği tarafından düzenlenen 21. Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi’ne katıldılar.
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