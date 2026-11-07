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AK Partili Saygılı: İzmir’de belediyecilik yeni bir ivme kazanacak

10:58, 07/11/2026, Cumartesi
IHA
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Bilal Saygılı

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile birlikte Ödemiş’te yaptıkları programda, "İnanıyorum ki İzmir’de belediyecilik, Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay’ın öncülüğünde; AK Parti belediyecilik anlayışının temelini oluşturan hizmet ve eser odaklı bir yaklaşımla yeni bir ivme kazanacak" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı
Bilal Saygılı
, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile birlikte Ödemiş’te bir dizi programa katıldı.
Gün boyu süren programın ilk durağı, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileme çalışmaları tamamlanan Kıbrıs ve Kore Muharip Gaziler Parkı’nın açılışı oldu. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı burada yaptığı konuşmasında
"Bugün burada, Bozdağ’ın heybetiyle, Küçük Menderes’in bereketiyle yoğrulmuş; emeğin, üretimin ve kadim Anadolu kültürünün şehri Ödemiş’imizde bir aradayız. Bu güzel projenin ortaya çıkışında çok anlamlı bir hikâye var. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ödemiş Şubemiz, geçtiğimiz 19 Eylül Gaziler Günü’nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Cemil Tugay’a, Kore ve Kıbrıs gazilerimizin hatırasını yaşatacak bir park yapılması yönünde talepte bulunuyor. Cemil Başkanımız da bu anlamlı talebe kayıtsız kalmayarak gerekli çalışmaları başlatıyor ve bugün açılışını yaptığımız bu güzel eser ortaya çıkıyor. Bugün bu parkta Ödemiş, Beydağ ve Kiraz ilçelerimizde yaşamış veya yaşamakta olan gazilerimizin şehitlerimizin isimleri yaşayacak. Gazilerimizin talebini sahiplenerek hayata geçirilmesine öncülük eden başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay olmak üzere emeği geçen bütün belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim siyaset anlayışımızın temelinde eser üretmek, hizmet etmek ve milletimizin hayatını kolaylaştırmak vardır. Biz laf değil eser, bahane değil çözüm üretiriz. İnanıyorum ki İzmir’de belediyecilik, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay’ın öncülüğünde; AK Parti belediyecilik anlayışının temelini oluşturan hizmet ve eser odaklı bir yaklaşımla yeni bir ivme kazanacak. Bu anlayış, Ödemiş’te, Küçük Menderes’te ve İzmir’in 30 ilçesinin tamamında karşılık bulacaktır. Kıbrıs ve Kore Muharip Gazileri Parkı’nın Ödemiş’imize, Beydağ’ımıza, Kiraz’ımıza ve bütün Küçük Menderes havzamıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum"
 dedi.

Konuşmasında kendisinin de bir şehit ailesi mensubu olduğunu hatırlatan Saygılı, Kurtuluş Savaşı döneminde Adana Saimbeyli’de (Haçin) çete reisi olan dedesi Hacı Mustafa Ağa’nın vatan savunmasında gösterdiği kahramanlığı ve şehadet hikayesini katılımcılarla paylaştı. Ailesinde onlarca şehit ve gazi bulunduğunu belirten Saygılı, bu milli değerlere sahip çıkmanın kendileri için ayrı bir anlam ve kıymet taşıdığını vurguladı.

İlçelerimizin ihtiyaçlarını gözeterek çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz

Açılış programının ardından AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, birlikte Ödemiş programlarına devam etti.

AK Parti ve MHP Ödemiş İlçe Başkanlıklarını ziyaret ederek ilçe teşkilatıyla bir araya gelen Saygılı ve Tugay, ardından Ödemiş Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nı ziyaret edip, Ödemiş Süs Bitkileri Üreticileri Birliği tarafından düzenlenen 21. Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi’ne katıldılar.

Ödemiş programını değerlendiren AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, şunları söyledi: "
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay ile Ödemiş’te verimli ve güzel bir program gerçekleştirdik. Açılış programının yanı sıra gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerle Ödemişli hemşehrilerimizle bir araya geldik, talep ve beklentilerini dinledik. AK Parti hükümetleri olarak Ödemiş’ten, Küçük Menderes’ten hiçbir zaman elimizi çekmedik. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirdiğimiz TOKİ projeleriyle vatandaşlarımızı ev sahibi yaptık. Barajlarımız ve göletlerimizle üreticimizin bereketli topraklarını suyla buluşturduk. Sağlık, eğitim, spor başta olmak üzere diğer alanlardaki yatırımlarımızla ilçemizin gelişimine katkı sunduk, sunmaya da devam ediyoruz. Bizim için Ödemiş’in her mahallesi, her sokağı ve her hanesi ayrı ayrı kıymetlidir. Ödemiş’in hangi ihtiyacı varsa, o ihtiyacın karşılanması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Bakanlıklarımız, ilgili kurumlarımız ve yerel yönetimlerimizle iş birliği içerisinde hemşehrilerimizin taleplerinin takipçisi olacağız. İzmir’in her ilçesi bizim için değerlidir. İlçelerimizin ihtiyaçlarını gözeterek çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"

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Başlıklar :ak partibilal saygılıizmir
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AK Partili Saygılı: İzmir’de belediyecilik yeni bir ivme kazanacak
Bilal Saygılı
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