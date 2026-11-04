Yeni Partili belediyede skandal: Sokak hayvanlarının mama parasıyla cep telefonu almışlar

Yeni Partili İzmir Selçuk Belediyesi hakkında hazırlanan Sayıştay raporunda dikkat çeken usulsüzlük tespitleri ortaya çıktı. Raporda, sosyal yardım ödemelerinde mükerrer ve haksız ödemelerin önüne geçilmesini sağlayacak denetim mekanizmalarının yetersiz kaldığı belirtildi.

Denetimlerde, farklı adreslerde ve ayrı hanelerde yaşadığı görülen eşlere sosyal yardım yapıldığı tespitine de yer verildi.

MAMA BÜTÇESİNDEN CEP TELEFONU ALMIŞLAR

Rapordaki bir diğer dikkat çekici tespit ise sokak hayvanları için ayrılan bütçeye ilişkin oldu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre belediyenin sahipsiz hayvanlara mama temini ve barınak yapımı amacıyla ayırdığı ödeneğin, cep telefonu alımı gibi farklı harcamalar için kullanıldığı kaydedildi.

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