Emir Sarıgül'den çarpıcı itiraf: Sarıgül’den Özgür Özel’e 350 bin dolar iddiası

Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama ve mal varlığı soruşturması çerçevesinde tutuklanan 24 şüpheli arasında yer alan Emir Sarıgül , cezaevinden getirilerek savcılıkta ek ifade verdi. Soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte açıklamalarda bulunan Sarıgül, siyaset finansmanına ilişkin iddiaları ve aile içi mal varlığı anlaşmazlıklarını tüm hatlarıyla aktardı.

"Özgür Özel'e 350 bin dolar"

Sabah gazetesinin haberine göre; Emir Sarıgül, savcılık ifadesinde YENİ Parti'nin kuruluş ve yapılanma sürecine dair ciddi iddialarda bulundu:

"YENİ Parti'nin kuruluş aşamasında partinin genel merkez binasının iç tefrişatının yapılması için 250 bin doları Ankara'da Ümitköy'de bulunan bir restoranın çıkışında Özgür Özel'e ait aracın içerisine bıraktığını biliyorum. O gün babam Mustafa Sarıgül ve Özgür Özel 6-7 kişilik bir milletvekili grubuyla yemek yemişlerdi. Restoranın çıkışında bizzat babamın kendisi 250 bin doları Özgür Özel'e ait aracın arka kısmına bıraktı. Bunu bana doğrudan kendisi anlattı.

Geçtiğimiz ay içerisinde Özel'e yine elden 100 bin dolar verildiğini bana Mustafa Sarıgül söyledi. Şöyle ki o tarihte babam, Özgür Özel'in Ankara'daki eve yemeğe geleceğini bana söylemişti. Babam bana Vakko'dan 2 adet atkı almamı söyledi. Ben de İstinye Park'taki Vakko'dan 2 adet atkı aldırdım. Sonrasında babam İstanbul'daki Ulus Platin Konutları'nda bulunan evde bu atkı paketinin içine 100 bin dolar para koydu, paraların yanında atkılar da duruyordu.

Sonrasında biz bunu bir hediye paketi şekline getirdik. Babam da bu paketi alarak kendi aracıyla İstanbul Havalimanı'na gitti. Uçakla Ankara'ya gidip önce Meclis'e uğradı, ardından Ümitköy Angora Evleri'ndeki eve geçti. Akşamına da Özgür Bey yemeğe gelmiş, burada da bu para kendisine elden verilmiş. Babam ertesi gün söyledi."

Soruşturma kapsamında miras ve kişisel mali durumuna ilişkin de açıklamalarda bulunan Sarıgül, annesi Gülsüm Hülya Köksaloğlu’ndan kalan servetin babası Mustafa Sarıgül tarafından kendisine devredilmediğini savundu. Son birkaç yıldır ciddi maddi zorluklar çektiğini ve iki çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını ifade eden Sarıgül, babasının yaşının ilerlemesi sebebiyle iki yıl önce önemli taşınmazları kendisine devretmeyi taahhüt ettiğini bildirdi.

İfadede adı geçen taşınmazlar şu şekilde sıralandı:

-Marmaris Söğüt bölgesinde yer alan 64 dönümlük arazi,

-Mecidiyeköy Trump Towers arkasındaki yaklaşık 1 dönümlük taşınmaz,

-Ankara'da TBMM karşısında bulunan Şinasi ve Akün Sahnesi binası,

-Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi sonundaki Chanel mağazası yanında bulunan 642 metrekarelik alan.

Sarıgül, söz konusu devir işlemlerine dair imzalanan senedin avukatı Emrah Cengiz'in kasasında muhafaza edildiğini dile getirdi.

Tahliye ev hapsi ve koruma talebi

Gelişen süreçle bir ilgisinin bulunmadığını savunan Emir Sarıgül, cezaevi şartlarında can güvenliği kaygısı yaşadığını dile getirdi. Eşinin yurt dışında, iki kızının ise anneannelerinin yanında olduğunu belirten Sarıgül, ev hapsi tedbirleri de dahil olmak üzere tahliyesini talep etti. Olası bir tahliye durumunda güvenlik risklerine dikkat çeken Sarıgül, devletten resmi koruma talebinde bulundu.

Gündem

Barışa giden yolu açacağız

Gündem

Rubio: Türkiye’nin teklifini değerlendiriyoruz

Gündem

Mekke İttifakı’nın artık bir karargahı olacak

Gündem

Ticarette de birlik