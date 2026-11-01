Dışişleri Bakanı Fidan'dan G20 sonrası önemli mesajlar: Beş yıllık savaş artık taşınamaz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin, "Bu savaş başlayalı yaklaşık 5 yıl olmuş. Artık bu savaş taşınamaz. Dolayısıyla Rusya ve Ukrayna, büyük bir fedakarlıkta bulunarak bir anlaşmaya varmak zorundalar" dedi. ABD-İran krizine ilişkin açıklama yapan Bakan Fidan, "Hemen hemen masa etrafındaki tüm ülkeler yeniden bir çatışmanın olmaması ve diplomasiye sürekli şans verilmesi konusunda hemfikir olmuş durumdalar" ifadelerini kullandı.
ABD'nin Atlanta kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarına ilişkin AA ve TRT'ye açıklamalarda bulundu. Küresel ve bölgesel krizlerin çözümüne yönelik güncel konuların kapsamlı şekilde ele alınması bakımından G20 toplantısının yerinde ve zamanında yapılmış bir buluşma olduğunu belirten Fidan, verimli bir fikir alışverişi ortamının oluştuğunu kaydetti.
Miami'de 14-15 Aralık'ta düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne hazırlık niteliği taşıyan dışişleri bakanları toplantısının bu yönüyle de önem taşıdığını ifade eden Fidan, "küresel krizler", "enerji krizi" ve "küresel tedarik zincirleri" konulu oturumlara katıldığını anlattı.
Karadeniz, Basra Körfezi ve Kızıldeniz'de yaşanan ve küresel tedarik zincirlerini "tıkayan" krizleri ele aldıklarını bildiren Fidan, Türkiye'nin bu konulardaki duruşunu bir kez daha gündeme getirdiklerini söyledi.
"Türkiye, uluslararası platformda sözüne ihtiyaç hissedilen bir aktör"
Aktörler, ABD ile İran arasında yeniden çatışma yaşanmasını istemiyor
Bakan Fidan, şöyle konuştu:
Diplomasinin çatışmaların çözümündeki rolüne vurgu yapan Fidan, çatışma yerine diplomasinin tercih edilmesinin Rusya-Ukrayna sürecinde, Karadeniz'de ve İsrail yayılmacılığının önlenmesinde önemli olduğunun altını çizdi.
Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Avrupa'ya enerji bakımından maliyetinin yaklaşık 100 milyar avro seviyesinde olduğu yönündeki açıklamalara atıfta bulunarak, toplam faturanın daha da büyük olabileceğini belirtti.
"Rusya ve Ukrayna, büyük bir fedakarlıkta bulunarak bir anlaşmaya varmak zorundalar"
Fidan, şu değerlendirmelerde bulundu:
Karadeniz'de ticaretin hissedilir düzeyde sınırlandığını anlatan Fidan, Rus tahılı, Rus enerjisi, Ukrayna tahılı ve Ukrayna enerjisinin dünya piyasalarına ulaştırılamadığına dikkati çekti.
Gıda güvenliğinin son derece sorunlu bir konu olduğunu vurgulayan Fidan, "Bunun bir an önce durdurulması gerekiyor. Bu noktada çok büyük, yoğun bir temas trafiğimiz var. Özellikle tahılın Karadeniz'den çıkartılıp uluslararası piyasalara gidebilmesi için bu konuda ciddi çalışmalarımız var. Umarım bu savaş da durur. Çünkü çok sayıda insan ölüyor; maliyeti çok yüksek. Hem ekonomik maliyeti hem jeostratejik maliyeti yüksek." şeklinde konuştu.
Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermemesi halinde uzaması ve hatta yayılması ihtimalinin bulunduğunu belirterek, bunun önlenmesi için Türkiye'nin yoğun çaba gösterdiğini kaydetti.
Feridun Sinirlioğlu'nun BM Genel Sekreterliği adaylığı
Fidan, Türkiye'nin resmen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği görevine aday gösterdiği Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu hakkında da değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin uluslararası kuruluşlara büyük önem verdiğini ve çok taraflılık ilkesini her zaman önemsediğini dile getiren Fidan, "Uluslararası kurumların iyi işlemesi bizim için önemli. Dolayısıyla yakından takip ettiğimiz bir gündem." dedi.
BM'nin halen önemli bir uluslararası kuruluş olduğunu belirten Fidan, BM Genel Sekreteri seçiminin de bu yönüyle önem taşıdığını ifade etti. Fidan, teamül gereği sıranın Latin Amerika'da olduğunu ancak şu ana kadar bir aday üzerinde mutabakat sağlanamadığını söyledi.
BM bünyesindeki oylama sürecinin nasıl işlediğini ayrıntılı şekilde anlatan Fidan, gelinen noktada bir tıkanma yaşandığını ve Türkiye'nin son gelişmeler doğrultusunda bu adımı attığını dile getirdi.
Fidan, konuyla ilgili sözlerini şöyle tamamladı: