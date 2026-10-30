Bakan Fidan Atalanta'da Japon mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Atlanta’da Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi, karşılıklı yatırımların artırılması ve Türk-Japon şirketlerinin üçüncü ülkelerdeki işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Ayrıca planlanan karşılıklı ziyaretler ile Asya-Pasifik ve Orta Doğu’daki gelişmeler değerlendirildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Atlanta'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında bugün Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile görüştü.
Bakan Fidan görüşmede, ticaret ve yatırım alanlarındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesinin ve yeni alanlara taşınmasının önemini vurguladı.
Bu çerçevede, karşılıklı yatırımların artırılması ile Türk ve Japon şirketleri arasındaki işbirliğinin üçüncü ülkelere yönelik olarak geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.
Asya ve Orta Doğu'daki gelişmeler de görüşüldü
Görüşmede, iki ülke arasında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek ziyaretlerin yanı sıra Asya-Pasifik ve Orta Doğu bölgelerindeki gelişmeler de ele alındı.