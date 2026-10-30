Bakan Fidan Atalanta'da Japon mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Atlanta'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında bugün Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile görüştü.

Bakan Fidan görüşmede, ticaret ve yatırım alanlarındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesinin ve yeni alanlara taşınmasının önemini vurguladı.

Bu çerçevede, karşılıklı yatırımların artırılması ile Türk ve Japon şirketleri arasındaki işbirliğinin üçüncü ülkelere yönelik olarak geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Asya ve Orta Doğu'daki gelişmeler de görüşüldü

Görüşmede, iki ülke arasında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek ziyaretlerin yanı sıra Asya-Pasifik ve Orta Doğu bölgelerindeki gelişmeler de ele alındı.

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